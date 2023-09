‘Verso Sud’ 2023': a Corato un’istallazione d’arte visivo-sonora

Fino al 24 settembre, nel Chiostro Comunale del Palazzo di Città, in Piazza Marconi, 12 a Corato, il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative “Verso Sud” organizza una mostra con installazione visivo/sonora dal titolo Teatro dei Fiori. I dipinti su seta e su carta sono opera degli artisti Alessandra Guttagliere e Fabio Orsi.

Il Teatro dei fiori porta sete di diversi luoghi del mondo, alcune dipinte attraverso la pratica di trasmutazione di fiori selvatici che Alessandra Guttagliere chiama Scénofiorìe, altre dipinte al tino e a mano con pigmenti naturali e olii e ricamate con altre sete. Nel Teatro dei fiori troverai anche dipinti su carta naturale sottile con pigmenti naturali puri quali, lapislazzuli, indaco, terre. Ogni opera è fluttuante nell'aria atmosferica e in quella sonora, composta come un profumo mosso dal vento da Fabio Orsi. Suoni, voci, silenzi che permeano lo spazio e il corpo del visitatore fuori da una cornice di tempo. Al Teatro dei fiori si entra visitandolo, ma ci si trova visitati.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 24 settembre dalle dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. L’ingresso è gratuito.

Informazioni per telefono al numero 3884643132.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative

site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.

Gli artisti

Alessandra Guttagliere è una trovatrice. La sua magnetica arte dal volto semplice è la perla risultante dalla pratica di espandere linguaggi, classici e contemporanei, oltre il senso, favorendo gli attimi di ispirazione. Il suo lavoro è stato visibile a: MAXXI, Triennale di Milano, Schwere reiter, München, Palais Galliera, Parigi. Columbia University, New York. Scenografa, fotografa, poeta, lascia emergere l'unità tra arte poesia e vita il focus sulla libertà attraverso l'arte.

Fabio Orsi sound engineer, compositore di musica elettronica inaugura in Italia, nei primi anni 2000 una formula profondamente meditativa che miscela sonorità elettroacustiche e melodie folk.

Da allora ad oggi etichette e operatori hanno pubblicato e portato live la sua musica in giro per il mondo consegnando al mondo una voce in continuo mutamento. È proprio nel mutamento la fusione dei due artisti, e nel vivere la poesia con naturalezza.