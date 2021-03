Una mostra digitale alla Pinacoteca Giaquinto di Bari: cinquanta opere per celebrare la Giornata nazionale del Paesaggio

Lunedì 15 marzo la Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, un’iniziativa istituita cinque anni fa dall’allora Ministero per i Beni Culturali e del Turismo con l’obiettivo di “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati”.

Per l'occasione la Pinacoteca offrirà in modalità digitale, secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, una selezione di cinquanta opere di sua proprietà, incentrate sul tema e dal titolo: “Il paesaggio pugliese nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari: la consapevolezza di un'identità”.

Si incomincia dal dipinto Sull’Ofanto di Giuseppe De Nittis, punto di riferimento per i pittori che, dopo di lui, avrebbero affrontato questa tematica dal carattere fortemente identitario in quanto ancorata ai luoghi e si prosegue con la campagna pugliese nelle sue più svariate articolazioni, con le ariose marine, a ispirare una folta schiera di pittori che annovera fra gli altri, oltre a Damaso Bianchi, Francesco Romano ed Enrico Castellaneta, anche Francesco Vacca, Vito Stifano, Francesco Speranza, Vincenzo Ciardo, Ennio Marzano, Sergio Nicolò De Bellis, Pasquale Morino, Luigi Russo.

Nella mostra, accanto ai paesaggi, trovano posto anche le vedute urbane in un appassionante percorso identitario che alla riscoperta della propria terra associa un insopprimibile bisogno di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale.

La mostra sarà visitabile virtualmente sul sito della Pinacoteca www.pinacotecabari.it e sulla pagina facebook del museo.