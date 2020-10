Al Teatro Polifunzionale AncheCinema la mostra 'Z/000 GENERATION Artisti pugliesi 2000>2020'

La mostra collettiva Z/000 GENERATION. Artisti pugliesi 2000>2020 fotografa il momento storico tra la fine anni Novanta e inizio degli anni Zero e ritrae la generazione di artisti pugliesi (provenienti dalle province di Bari, Lecce, Taranto, BAT) cresciuta, in quel tempo e in quello spazio, attorno e insieme alla figura carismatica – purtroppo scomparsa prematuramente – del tarantino Cristiano De Gaetano (1975-2013): Carlo Michele Schirinzi, Pierluca Cetera, Nicola Vinci, Nicola Curri, Patrizia Piarulli, Natascia Abbattista, Stefania Pellegrini, Giuseppe Teofilo, Raffaele Fiorella, Mariantonietta Bagliato.

Il progetto espositivo prende le mosse da Speed of Life, la retrospettiva di De Gaetano tenutasi alla Fondazione Museo Pascali di Polignano a Mare nel 2017 (di cui rappresenta una sorta di spin-off) e dalla mostra collettiva Z/000 ideata, organizzata e realizzata dagli artisti stessi nel febbraio 2000 presso l’ex-convento di S. Chiara a Castellaneta, mettendo a confronto le produzioni di questi autori risalenti a venti anni fa con quelle attuali: ne viene fuori un’interpretazione critica dell’evoluzione nel linguaggio di questa Z/000 Generation che ha costruito nel corso degli ultimi venticinque anni un’attitudine stilistica coerente e incisiva - oltre che intimamente alternativa e “eretica” rispetto al mainstream dell’arte contemporanea nazionale e internazionale nell’ultimo ventennio – con aspetti comuni molto precisi e tipici. La loro ricerca ruota infatti, allora come oggi, attorno ai temi della figura umana, del volto, della maschera, del corpo, del sesso, della morte e del perturbante (unheimlich) freudiano. Questo progetto rappresenta un momento di valorizzazione di alcune eccellenze creative del territorio pugliese, a partire da una vicenda ormai storica e storicizzabile, che merita di essere documentata, promossa e raccontata. La mostra si sviluppa attraverso opere del passato e opere attuali, caratterizzate da un’interessante interdisciplinarietà (questi autori sono infatti pittori, scultori, fotografi, performer, videomaker), che danno conto degli esordi e della crescita nella ricerca di questo gruppo artistico.

Il progetto espositivo si inserisce inoltre all’interno di una riflessione sullo statuto della mostra e dell’opera d’arte nell’epoca attuale, caratterizzata dalla pandemia. Alla luce di questo, il nostro territorio potrebbe diventare un contesto in cui all’esperienza del “consumo” culturale si sostituisca sempre più quella dell’esperienza. In tal senso, l’arte e la cultura sono in grado di costruire una dimensione nuova di intimità con le persone, quindi di stabilire un rapporto diretto e profondo con la comunità. In quest’ottica, uno spazio dunque come il Teatro Polifunzionale AncheCinema risulta ideale, proprio per la sua natura ibrida, mista, aperta e polifunzionale.

La mostra, che inaugurerà il 22 ottobre alle 18, avrà due versioni, per consentire allo spazio – in questo periodo estremamente complesso a livello locale e nazionale, e in un’ottica di collaborazione e di sostegno alle realtà culturali del nostro territorio – di poter proseguire con le sue normali attività: dunque, dal 23 al 25 ottobre Z/000 GENERATION sarà visitabile nella versione completa dell’allestimento (negli orari 11-13 e 17-21), accessibile in modalità contingentata e su prenotazione come previsto dall’emergenza sanitaria; a partire dal 26 ottobre e fino al 15 novembre invece la mostra sarà fruibile in versione ridotta e negli orari di apertura per spettacoli e proiezioni, in modo da permettere a AncheCinema di svolgere le sue attività.

