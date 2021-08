Benvenuti a Polignano - Fotografie di Donato Passiatore e Manuel L'Abbate

BENVENUTI A POLIGNANO

Sguardi notturni di un paesaggio in trasformazione



Fotografie di Donato Passiatore e Manuel L'Abbate



Il progetto e la collaborazione dei due fotografi, nasce da un’idea di Polignano a Mare basata sull’osservazione di luoghi a loro abituali.

Un viaggio tra passato e presente, tra ricordi d’infanzia e contemporaneità, alla ricerca dei cambiamenti, delle stratificazioni e delle coesistenze di un paesaggio in continua mutazione. Una particolare attenzione è stata riservata alle trasformazioni da parte dell'uomo tra il mare e la pietra e il termine paesaggio, non viene considerato come semplice “immagine” del territorio ma come espressione della complessità del reale.



Da sabato 7 a venerdì 13 agosto 2021

Polignano a Mare (Bari)

Porticato Palazzo San Giuseppe, Via Mulini, Centro storico di Polignano a Mare



Tutti i giorni dalle 18:00 alle 23:00Ingresso libero

