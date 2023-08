Con.Divisione 12, la mostra collettiva dedicata al concetto di egemonia culturale al Maul! - il castello contemporaneo di Mola Di Bari

Dal 3 al 6 agosto, il MAUL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari apre le sue porte al pubblico per la mostra collettiva frutto della dodicesima edizione di Con.divisione, un progetto di residenza artistica a cura di Fabio Caccuri ed organizzato da Officina dell’Arte - APS che si concentra sulla transdisciplinarità e sul mettere in relazione il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio (Sud, Puglia, Mola di Bari) con i linguaggi del contemporaneo.



Per quest’anno la residenza si è focalizzata sul concetto di Egemonia Culturale come strumento per reinventare le forme e le pratiche culturali.



Come sosteneva Gramsci, l'egemonia non è semplicemente un esercizio di coercizione, ma una forma di controllo che avviene attraverso la costruzione di consensi e la condivisione delle idee dominanti da parte delle masse. Gramsci elaborò questo concetto durante il periodo del fascismo, ritenendo fondamentale una cultura che fosse voce e pensiero delle classi subalterne e oppresse, uno strumento di riscossa e di lotta.



La condivisione diventa così la forma di egemonia culturale più promettente da cui ripartire. Attraverso pratiche di rigenerazione, prendendosi cura dei territori e delle relazioni sociali, reinventando gli spazi e creando luoghi che intercettino le esigenze emergenti. Queste pratiche si autogenerano, trasformando i vuoti in spazi reinventati e diventando strumenti di cambiamento.



“Attraverso pratiche culturali ibride che sfuggono alle regole del mercato e del capitalismo” - ci spiega il curatore Fabio Caccuri - “si è voluto dare spazio in questa edizione di Con.divisione ad iniziative che pongono l'accento sul bene comune e sull'impatto sociale, trasformando gli spazi del MAUL! e generando nuove relazioni e dinamiche culturali, capaci di offrire nuovi alfabeti per raccontare un mondo in transizione” .



Gli artisti e le artiste in residenza hanno concentrato la loro ricerca sulla relazione tra arte e attivismo. In particolare, esplorando il pensiero di Gramsci e declinandolo alla luce delle nuove questioni contemporanee: i flussi migratori, le politiche di genere, le nuove povertà e la fragilità dell'ecosistema; Contemporaneamente hanno sperimentato nuovi approcci per entrare in relazione con pratiche legate alla tradizione.



IN RESIDENZA:

Emma Bartolini, Jonni Bongallino, Alessandro Caccuri, Fabio Caccuri, Marco Caricola

Mattia Catalano, Carlotta Cerrato, Giovanni Cristino, Max Magaldi, Giuliana Nanna

Aleksandra Konochenko, Rada Ko?elj, Alessandro Miracapillo, Maria Palmieri,

Cristian Rizzuti, Rodolfo Surico, Luca Tornato, Ettore Ventura.





CON.DIVISIONE 12 - Mostra Collettiva

Dal 3 al 6 agosto 2023 dalle ore 21:00

A cura di Fabio Caccuri, organizzata da Officina dell’Arte - APS

presso MAUL! - Castello Angioino-Aragonese di Mola di Bari

INGRESSO APERTO AL PUBBLICO

www.condivisioneresidenza.com





______



Per maggiori informazioni sulla mostra e gli orari di apertura:

WEB: https://linktr.ee/officinadellarte

EMAIL: officinadellarte.mola@gmail.com

TEL: +39 3299843748











______



Officina dell’Arte - APS, vincitore Luoghi Comuni - iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili