Mostra "Dalla terra al cielo. Il grano e l'uva" - inaugurazione

Palazzo Settanni e il Museo MuDiAS sono felici di annunciare il primo incontro culturale del “Calendario degli Eventi - Estate 2022”.

?? A dare il via alla programmazione estiva sarà una nuova e suggestiva mostra tematica, dedicata ai due simboli per eccellenza dell’identità rutiglianese: il #grano e l’#uva.

? L’esposizione temporanea vanta della direzione artistica della creativa Associazione culturale Contaminazioni d’Arte che impreziosirà con opere originali la nostra dimora storica.

“DALLA TERRA AL CIELO. Il Grano e l’Uva”

è il titolo che racchiude il senso di questa mostra che sarà fruibile gratuitamente sino al 30 settembre!

? L’inaugurazione avrà luogo lunedì 11 luglio alle ore 19:00.

? Dopo il taglio del nastro, accoglieremo i visitatori nel Salone delle Feste dove incontreremo gli artisti e presenteremo, insieme al team di Palazzo Settanni, tutti gli appuntamenti in programma per questa estate.

?? Chiuderemo l’incontro con un piccolo momento conviviale e tante bollicine per brindare a questa nuova stagione!

???? La partecipazione al vernissage è gratuita con prenotazione obbligatoria:

080 4761848

museopalazzosettanni@gmail.com

? Vi ricordiamo che la mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni

Venerdì dalle ore 18.00 - 20.00;

Sabato dalle ore 18:00 alle 21:00;



