Un’esposizione fotografica diffusa nei locali del centro città: Fa — fotografia dell’architettura va in mostra al Biarch

L’edizione 2021 del BiArch — Bari International Archifestival è accompagnata da un ricco programma di eventi che compone il Fuorifestival. Tra le mostre da non perdere quest’anno, FA — Fotografia dell’Architettura presenta Sguardi Contemporanei: 10 fotografi x 10 fotografie x 10 locali baresi: Donata Sasso, barese di nascita, e Leonardo Brancaleoni hanno curato un’inedita esposizione di serie fotografiche, allestita in dieci piccole mostre in altrettanti locali situati nel centro di Bari. Ciascuno dei giovani fotografi in mostra ha proposto per Sguardi Contemporanei, progetto-manifesto di FA — Fotografia dell’Architettura, una serie di dieci scatti senza alcuna restrizione tematica. I diversi soggetti scelti hanno ispirato scatti unici che trasportano gli spettatori attraverso luoghi dimenticati, architetture eccezionali ed “ipercittà”, paesaggi spettacolari e interventi architettonici straordinari. Non solo viaggi fantastici: tramite l’organizzazione di un’esposizione diffusa, ogni locale barese ospita una serie fotografica completa. Le realtà imprenditoriali del luogo sono così coinvolte attraverso un itinerario studiato per unire la fotografia d’architettura al tessuto cittadino. Il forte legame del progetto con il territorio si sviluppa per di più a partire dalle origini pugliesi della curatrice e di Filippo Ferrarese, Nicola Cavallera ed Alba Deangelis tra i fotografi in mostra. FA — Fotografia dell’Architettura è una webzine nata per promuovere e divulgare la fotografia d’architettura attraverso lo sguardo di giovani fotografi e professionisti. Curando la pubblicazione di progetti nati da ricerche individuali dei fotografi, il team di FA si impegna a creare un luogo di confronto online aperto e spontaneo dedicato alla Fotografia di Architettura. ----------------- 1 – 20 settembre 2021 Sguardi Contemporanei: 10 fotografi x 10 fotografie x 10 locali baresi https://www.fotografiadellarchitettura.it/ @fotografiadellarchitettura Bari, BiArch — Bari International Archifestival https://biarch.org/ Presso: Arcimboldo - Biglietteria - Cavanbah - Ciclatera sotto il mare - Faros Café - La Bitta2 - Momò - Nero Café - Pepo - Prinz Zaum

