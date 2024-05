'Remember You', in mostra a Bari la collezione artistica in stile Pop Art di Grazia Guida

“Remember You” è la prima collezione artistica in stile Pop Art di Grazia Guida, emergente pittrice barese.

Nasce da un’attenta osservazione della realtà e dell’interazione tra individui, ciascuno diviso tra il proprio ego e la collettività. Ciò che ne scaturisce è totale spersonalizzazione dell’individuo, tra smarrimento e distacco dalla propria indole, la parte più intima e identificativa di ogni soggetto.

Un fenomeno alienante che si manifesta quotidianamente e che induce ad indossare una maschera. Un gioco di ruoli pirandelliano; “una divisa invisibile” cucita su misura per ogni luogo: casa, lavoro, famiglia. Nell’estremo e goffo tentativo di trovare una precisa collocazione, il corpo diventa sagoma; l’ego si scioglie e l’uomo è prigioniero di obblighi sempre più lontani dalla propria forma.

Il progetto artistico “Remember You “ ( Ricordati di Te ) analizza i soggetti, li rappresenta attraverso l’illusione della personalità, per dare risalto al messaggio subliminale: il ruolo esiste solo nelle nostre teste. Affermazione e tutela del proprio “sé” si raggiungono con spontaneità, naturalezza e anticonformismo. La costante ricerca di una collocazione precisa, il rispetto di regole sociali non scritte, produce il più grande paradosso contemporaneo: la dissolvenza dell’ego in massificazione.