Mostra internazionale / International exhibition 'Giù le mani dalle donne' 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Collettiva d’arte degli artisti Grazia Foti (Grace Fotos), Silvia Guenova (SilvaGe), Jelena Kostić, Marisa Mola, Paozzi, Daniela Struna da venerdì 25 novembre a venerdì 2 dicembre 2022 dal titolo GIÚ LE MANI DALLE DONNE presso la Galleria CLUB delle iDEE ad Altamura, c.so Federico II di Svevia, 30. La mostra, sarà visitabile tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Informazioni: 338.5966934 - galleriaclubdelleidee@virgilio.it GIÙ LE MANI DALLE DONNE, è un progetto culturale dal tema e dal titolo importante, organizzato da Galleria “CLUB delle iDEE”, Associazione artistica, culturale, sociale, scientifica, da sempre sensibile verso tematiche sociali tra cui anche quella riguardante la violenza “di genere”. GIÙ LE MANI DALLE DONNE, ha come principale obiettivo quello di lanciare un messaggio di necessaria e continua sensibilizzazione, verso il grave problema della violenza contro le Donne, perché, nonostante gli sforzi di tante Organizzazioni e Istituzioni, la lista con i nomi delle vittime di violenza, di tutte le età, si allunga ogni giorno di più. GIÙ LE MANI DALLE DONNE, è un evento ideato anche per non dimenticare le tante Donne che, negli anni, sono state violentate e uccise e che purtroppo, per queste ragioni, non sono più tra noi… GIÙ LE MANI DALLE DONNE, con la realizzazione di una mostra, in presenza e on line e grazie alla partecipazione attiva di sensibili Artisti, sia italiani che stranieri, intende esprimere vicinanza, con la mente e con il cuore, alle tante Donne che, in ogni parte del mondo, continuano a subire, quotidianamente, ogni genere di danno o sofferenza fisica, sessuale, piscologica, minacce, coercizione o privazione arbitraria della libertà. Gli Artisti selezionati da Galleria “CLUB delle iDEE per l’anno 2022 per la mostra GIÙ LE MANI DALLE DONNE, sono: Grazia Foti (Grace Fotos) - Italia, Silvia Guenova (SilvaGe) - Bulgaria, Jelena Kostić - Serbia, Marisa Mola - Italia, Paozzi - Italia, Daniela Struna - Romania. Attraverso le loro opere e i loro testi, gli Autori esprimono condanna, dissenso, dispiacere, verso ogni tipo di abusi, femminicidi, discriminazioni e disuguaglianze “di genere”. Tutte le opere scelte per la mostra GIÙ LE MANI DALLE DONNE, sono dense di profondo significato e sono una reale e sentita testimonianza di solidarietà verso tutte quelle Donne che, in ogni angolo del mondo, subiscono maltrattamenti e che per queste ragioni vanno sempre più aiutate e tutelate. Informazioni 338.5966934 - galleriaclubdelleidee@virgilio.it