Mostra personale 'Grovigli' di Angela Guerra

Mostra personale di Angela Guerra - Rassegna culturale Le pietre che parlano Il progetto Le pietre che parlano, proposto da Michele Agostinelli e Concetta Antonelli, nasce nell’ambito del rispetto profondo e autentico del territorio, con natura e caratteristiche che gli appartengono. Nella cornice della natura, che è anche essenza, nasce il progetto della rassegna Le pietre che parlano, in cui l’antica masseria diviene cenacolo per le arti: musica, pittura, attività letteraria, espressioni naturali della creatività dell’essere umano, così come le colture, i boschi, la fauna esprimono la loro biodiversità e la creatività del territorio, quando essa viene curata e protetta. In questo ambito, sabato 6 aprile l’artista Angela Guerra inaugurerà la mostra personale GROVIGLI delle sue opere: Le opere di Ledi Gugu, nome che nasce da un gioco di sillabe del cognome dell’artista, hanno origine dall’attrazione provata dinanzi alle rappresentazioni degli impressionisti, da quei colori esaltati che assumono forme talvolta poco delineate ma molto percepite. Questo inizio viene da lontano e ha portato alla scelta del colore a olio come materiale primario da usare nelle opere. L’artista, formatasi da autodidatta, gioca con i colori sperimentando abbinamenti e contrasti. Le opere sono quasi sempre frutto di rappresentazioni mentali che prendono forma direttamente sulla tela o sul legno in direzione spesso inaspettata e imprevedibile. La mostra, che propone 18 opere con misure varie, si inaugurerà il 6 aprile 2024 alle ore 18,00 e terminerà il 19 aprile, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12, e dalle 15 alle 18. Dialogherà con Angela Guerra la scrittrice Concetta Antonelli, Art Director della manifestazione. L’evento è a ingresso gratuito. Masseria Dirupo, 2 aprile 2024 Masseria Dirupo 329 746 4564 Noci info@masseriadirupo.it Azienda Agricola Fratelli Lippolis www.facebook.com/masseriadirupo/ www.instagram.com/masseriadirupo/it.linkedin.com/company/azienda-agricola-fratelli-lip