'Parole In Rame', mostra di arti figurative nella galleria SanGiorgioArte

Venerdì 8 settembre ore 18,30 al secondo piano della prestigiosa galleria SanGiorgioArte, via Sparano, 79 i DiRò, Vincenzo Di Cillo e Patrizia Rossini, inaugurano la mostra di arti figurative Parole In Rame. Nell’occasione si potrà assistere anche alla performance LIFE’S ART con la partecipazione di:

DiRò Vincenzo Di Cillo - Patrizia Rossini artisti figurativi

Lucia Della Guardia danzatrice

Caterina Firinu attrice

Chiara Liuzzi cantante

Felice Mezzina sassofonista

La mostra

La mostra sarà allestita dall’8 al 19 settembre 2023. Vernissage 8 settembre ore 18,30 – Finissage 19 settembre ore 18,30. La mostra potrà essere visionata dal martedì al sabato h 10.00 – 13.00/16.00-19.00 e comunque su appuntamento nel caso di diverse necessità.

Le opere dei DiRò, acronimo dei cognomi di Di Cillo Vincenzo e Rossini Patrizia, nascono dallo stupore provato dinanzi ad uno degli Oxidation di Andy Warhol, quel quadro di rame, che aveva preso colori inimmaginabili, reazioni chimiche, dall’urina di Warhol e dei suoi amici. Questo l’incipit che viene da lontano, molto lontano, che ha portato alla scelta del rame come materiale primario da usare nelle loro opere. I DiRò, sfidando se stessi, osano verso un’ibridazione della pittura che li porta a creare opere innovative e di grande effetto. Elemento ricorrente nelle loro opere è il rame, materia duttile e alchemica, in evoluzione continua che non arresta il suo processo di trasformazione, rendendo ogni opera unica ed essa stessa in evoluzione, una concretizzazione del Panta rei di eraclitiana memoria.

Nelle opere è presente anche un lettering, testi inediti che, attraverso le parole supportano, esplicano o si mescolano, con la loro intensità e la loro materialità, alle opere stesse.

Queste opere sono anche voce attraverso un qrcode abbinato ad ognuna di esse che dà la possibilità di ascoltare il testo recitato.

Su queste basi i DiRò hanno progettato una sorta di performance art o open-ended, un atto artistico che, partendo da un’opera d’arte, mescola elementi di danza, teatro, musica, canto. Ogni opera esposta diventa un atto artistico che convoglia tutte le arti in un momento creativo. Parte da qui l’idea di Life’s Art dalla prorompente forza creativa e dall’altrettanto prorompente necessità di lasciare un segno nel tempo, una performance che fonda la sua essenza sull’interazione di diversi tipi di arte. Life’s Art perché gli artisti si esibiscono rimodulando nell’hic et nunc il canovaccio implementato precedentemente. Life’s Art perché tutti i testi delle opere visive intorno a cui si sviluppa la performance, parlano di vita, riflessioni sugli aspetti di vita vissuta che ciascuno, chi più, chi meno, vive nel percorso terreno. Life’s Art perché vivere è un’arte se si va oltre l’involucro esterno di ogni cosa, l’arte della vita perché non sia solo lo scorrere del tempo da riempire.

La performance

L’idea nasce dall’obiettivo di unire le arti figurative, i testi, la recitazione, il canto, la musica e la danza, di mescolarle e fonderle in una voce corale unica, pur lasciando spazio alla singolarità e alle peculiarità di ognuna di esse. È così che, partendo dalle opere figurative dei DiRò e dai testi scritti come un filo conduttore tra tutte le opere, ogni altro artista impegnato nello spettacolo, costruisce una trasmutazione dell’opera stessa e la reinventa coinvolgendo anche il pubblico.

Gli artisti

Il duo artistico Di cillo – Rossini, vicepresidente e presidente dell’omonima associazione culturale A.P.S., hanno organizzato varie iniziative, come da CV presente all’indirizzo https://www.diroarte.it/wp-content/uploads/2023/02/cv-diro.pdf . Degne di nota le mostre personali nella sede della Fondazione Palmieri Lecce ( 2022) e del Museo Civico di Bari ( 2021), le performance teatrali nell’auditorium della Vallisa Bari ( 2022), la classificazione al 3° posto del Concorso internazionale Apulia Contemporary Art prize ( 2022), la consegna di opere al Premio Nobel 2007 Mario Capecchi ( 2022), al premio Strega 2020 Sandro Veronesi ( 2020).

La galleria

La Sangiorgio Arte ha sede a Bari con vocazione internazionale. Fondata e diretta da Antonio Lagioia, nasce dall’idea originale per cui l’arte ad personam, un concetto rivoluzionario che porta l’arte fuori dai luoghi che tradizionalmente la ospitano, quali musei e gallerie, e la propone a domicilio, nelle case, negli uffici, negli studi professionali. I capolavori dei Maestri del Novecento e una vasta scelta di artisti contemporanei diventano così fruibili, in maniera privilegiata, nel proprio domicilio.

Nel 2017 inaugura la nuova sede espositiva nel cuore di Bari per offrire ai suoi clienti e a tutti gli appassionati un contenitore idoneo dove poter celebrare l’arte in tutte le sue forme. Mostre, eventi in partnership con associazioni, società bancarie e finanziarie, incontri con pittori e scultori contemporanei, performance live degli artisti, animano la galleria e vivacizzano la vita culturale della città. SanGiorgioArte gallery propone una vasta selezione di opere di artisti contemporanei come Chiaraluce, Cisternino, D'orsi, Erani, Fedeli, Fiore, Guadalupi, Hepeisen, Lupo, Puleo, Vertone e di Grandi maestri del Novecento, tra cui figurano Attardi, De Chirico, Dorazio, Guttuso, Lazzaro, Migneco, Perilli, Picasso, Sassu e tanti altri.