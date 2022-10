“Ritmo, cromìe, segni / rhythm - chromie - signs” - Personale di pittura, Marisa Mola

Personale di pittura dell’artista MARISA MOLA da sabato 8 a venerdì 14 ottobre 2022 dal titolo “RITMO, CROMÌE, SEGNI / RHYTHM - CHROMIE - SIGNS” c/o la Galleria “CLUB delle iDEE” ad Altamura, c.so Federico II di Svevia, 30. La mostra, sarà visitabile tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Informazioni: 338.5966934 - galleriaclubdelleidee@virgilio.it “RITMO, CROMÌE, SEGNI / RHYTHM - CHROMIE - SIGNS” rientra nel “TOUR ARTISTICO” ideato dall’autrice MARISA MOLA. Il TOUR ha avuto inizio a dicembre del 2018 con “ARTE in MOSTRA” e sta continuando con una serie di ulteriori mostre facendo tappa in importanti e suggestive città per la promozione, divulgazione dell’arte contemporanea. Si tratta di una serie di mostre che negli anni stanno anche facendo conoscere il lavoro dell’artista Mola: in questa particolare occasione la nuova mostra facente parte del TOUR vede come nuova data di inizio l’8 ottobre, Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, giunta alla sua diciottesima edizione. Nella mostra “RITMO, CROMÌE, SEGNI / RHYTHM - CHROMIE - SIGNS” saranno esposti gli ultimi lavori eseguiti dall'artista Mola, creazioni che fanno parte di una serie di opere tattili, da “guardare e toccare”. Delle "pittu-sculture" molto originali e dense di vari significati. Breve biografia dell’artista MARISA MOLA: diplomata in Arti Visive con il massimo dei voti e lode c/o l’Accademia di “Belle Arti” di Bari; selezionata per accedere a qualificati stage di perfezionamento in materie artistiche a Capri presieduti dagli artisti internazionali Enrico Baj e Joe Tilson coordinati da importanti critici d’arte tra cui Achille Bonito Oliva, Gillo Dorfles, Filiberto Menna...; vincitrice di concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte. Nel corso degli anni ha ottenuto importanti premi, è stata protagonista di numerosi concorsi, mostre personali e collettive con la partecipazione di critici e storici dell’arte tra cui: Vittorio Sgarbi, Achille Bonito Oliva, Giorgio Di Genova, Toti Carpentieri e altri. Ha preso parte a fiere d’arte sia in Italia che all’estero tra cui: EXPO ARTE Bari (Italia), ARTE FIERA Bologna (Italia), IMMAGINA Reggio Emilia (Italia), ART Innsbruck (Austria), ART FAIR Forlì (Italia), EUROP ART Ginevra (Svizzera), FIERA D'ARTE DI MONZÓN Huesca (Spagna), ART COLLECTION Tokyo (Giappone), ARTE FIERA Catania (Italia), ART BASEL Basilea (Svizzera), FERIA DE ARTE INDEPENDIENTE Madrid (Spagna), SEETAL 2006 Kunst-Forum-International (Meistershwanden, Svizzera)... Molte sue opere sono presenti in musei e collezioni pubbliche e private in: Giappone, Austria, Spagna, Francia, Emirati Arabi, Germania, Istraele, Svizzera... Informazioni 338.5966934 - galleriaclubdelleidee@virgilio.it