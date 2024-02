“Semplicemente Rosso” collettiva d’arte alla galleria "Art and More"

Il colore rosso è vivo, come un candelotto di dinamite. Le espressioni “i rossi”, ad esempio, sono cariche di forti significati simbolici e identitari, come energia, istinto o purezza. Perché il rosso è accattivante, si basa su ciò che ne vale la pena. Questo perché il nostro rapporto con il colore rosso è molto più intimo e profondo di quanto pensiamo, tanto da dovergli parte della nostra umanità. Il rosso, lo stesso colore che ci umanizzò 300.000 anni fa insegnandoci a dipingere, è stato nel corso della storia un oggetto di grande valore visivo, commerciale e sentimentale. In questa occasione le opere che abbiamo raccolto per esporre nella collettiva nel mese di febbraio e nel periodo di carnevale, date che uniscono sentimenti e grande dinamismo, proprio come è il colore rosso. L’intenzione è che i visitatori vedano nelle opere una grande varietà di usi simbolici, creativi ed espressivi del colore rosso nella ricerca di ogni artista. Momento perfetto perché questo colore predomini e le sue varie sfumature siano un mezzo per affermare che siamo stati letteralmente umanizzati grazie al potere semplicemente del rosso. Dal 11 al 24 febbraio 2024 si svolgerà la nostra prima mostra dell’anno con la collettiva intitolata “Semplicemente ROSSO”. Esporranno: Michele Volpicella Guido Corazziari Luisa Valenzano Domenico Casadibari Giordano Sidella Stefero (Angela Albergo) Angela Catucci Aldina H Beganovic Cleto Albi Leonardo Napoletano Annalisa Schirinzi Katya Abbrescia Rita Marziani Raffaella Spadavecchia Rocca Sardone L’inaugurazione sarà alle ore 18:00 domenica 11 febbraio 2024. La mostra si potrà visitare nei seguenti orari: Martedì, giovedì e sabato con orario continuo 10 – 21 Mercoledì e venerdi 16 – 21 Domenica e lunedì su prenotazione Sarà l’occasione per conoscere la nostra nuovissima sede espositiva, apprezzare i dipinti e incontrare i nostri artisti. INGRESSO LIBERO