Motel Chronicles, al MAT di Terlizzi un viaggio sonoro nell'America dei primi del '900 con Corrado Nuccini ed Emidio Clementi

Biglietti disponibili su Do it Yourself Ticket: https://www.diyticket.it/events/Musica/10985/motel-chronicles-clementinuccini

Sabato 29 aprile al MAT laboratorio urbano, va in scena un concerto spettacolo, un viaggio musicale nell’America dei primi del 900 ispirato dagli scritti di Sam Shepard: Emidio Clementi, Corrado Nuccini, Francesca Bono ed Emanuele Reverberi porteranno nel laboratorio urbano di Terlizzi la loro nuova opera musicale, Motel Chronicles.

Motel Chronicles raccoglie frammenti autobiografici e allucinazioni, poesie e fotografie, riferimenti a film e canzoni che hanno segnato l’immaginario collettivo, dando vita a un’opera in grado di trattenere, nelle sue parole, alcune delle suggestioni più significative della cultura occidentale. Geniale interprete del cinema e del teatro contemporaneo, Sam Shepard torna a visitare i luoghi cruciali della sua vita ed esaurisce, con una scrittura irrequieta, i registri linguistici più istintivi di un popolo difficile e variegato: dai dinosauri di gesso delle Badlands, ai denti bianchi e perlacei di Burt Lancaster, al cowboy che sfama canari e mulo prima di cadere catatonico, alle serate in compagnia di Nina Simone fino alle camere di velluto rosso in motel di lusso. Lungo tutto il viaggio, una sola e inesauribile massima: si vive per conoscere se stessi.

Emidio Clementi e Corrado Nuccini completano una trilogia musicale e letteraria iniziata nell’america urbana del primo ‘900 di Emanuel Carnevali con ???????? ?????????, proseguita con l'opera poetica di T.S. Eliot e i suoi ??????? ????????? per tornare oggi con Motel Chronicles e un un nuovo adattamento letterario, questa volta, con testi di Sam Shepard. Insieme a loro musicisti/e quali Emanuele Reverberi, Stefano Pilia, Francesca Bono, Fabio Rondanini, Mattia Cipolli, Laura Agnusdei, Jonathan Clancy e molti altri/e. Dal vivo Emidio Clementi, Corrado Nuccini, Emanuele Reverberi, Francesca Bono presentano il disco nella sua interezza per uno spettacolo che punta dritto al cuore dell’America di Sam Shepard, di Harry Dean Stanton, di ?????, ????? e Wim Wenders ma anche un luogo della coscienza che si può ritrovare in ogni luogo sconfinato, in ogni luogo solitario, in ogni cammino alla ricerca di se stessi.

Emidio Clementi è cantante e bassista dei Massimo Volume nonché romanziere e figura di riferimento del mondo bolognese ma non solo. Emidio Clementi, scrittore e musicista, è voce e bassista dei Massimo Volume. Oltre alla musica è autore di diversi romanzi e raccolte di racconti, l’ultimo è il romanzo “L’età di Bruno” (2022). Nel 2016 pubblica insieme a Corrado Nuccini e Quattro Quartetti (42Records) reading incentrato sull’omonimo libro di T.S. Eliot che dà seguito a “Notturno Americano” (2012) ispirato ai testi di Emanuel Carnevali.

Corrado Nuccini è fondatore, chitarra e voce dei Giardini di Miro’, band reggiana giunta al sesto album ufficiale. L’ultimo album, Different Times (2018) è uscito per 42 Records. Pubblica insieme a Clementi Notturno Americano nel 2015 e Quattro Quartetti nel 2017. E’ direttore artistico del Festival Ferrara Sotto le Stelle dal 2020 e cura diversi progetti musicali che vanno dalle sonorizzazioni alle produzioni musicali.

