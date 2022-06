Motoraduno Bari Night Run

È in programma sabato 11 giugno, la “Bari night run” - Trofeo Andrea Testa, il motoraduno serale organizzato dall’associazione “Angeli della strada” in collaborazione con il Motoclub Andrea Testa FMI Vittoria per celebrare i 50 anni di attività federale motociclistica: per l’occasione numerosi equipaggi sfileranno in corteo per alcune strade della città fino a raggiungere la Fiera del Levante.

PROGRAMMA

Ore 12.00 apertura evento allo Stadio della Vittoria - Via Maratona

Ore 17.00 aperture iscrizioni

Durante il raduno ci sarà musica e food e chi vorrà potrà registrarsi ed avere la sacca gadget € 8,00.

Ore 21.00 – inizio corteo città di Bari NightRun

Durante tutto il percorso ci sarà un DRONE dove per la prima volta ci sarà la ripresa del corteo delle moto dall’alto.

Ore 22.30 – Fiera del Levante – Birrificio

Si concluderà il corteo con il parcheggio delle moto in Fiera con musica rock e food. (chi vuole cenare comodamente deve prenotare il tavolo, altrimenti solo bevande in piedi)

Concluderà l’evento la consegna del “TROFEO ANDREA TESTA”.

Una parte dei ricavi dell'evento sarà devoluto all’Associazione ALBATROS di Capurso (BA) che si occupa di ragazzi disabili.