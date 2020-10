Motoclub Salentum Terrae ed AC Bari-Bat, per il 18 ottobre 2020, a partire dalle 9.30, stanno organizzando la seconda edizione di “Motorterapia, Trofeo Aci Bari Bat”, una giornata dedicata interamente ai bambini e ragazzi speciali, diversamente abili. I navigatori speciali saliranno a bordo di auto da rally, auto sportive e moto per vivere un giro emozionante in pista all’Autodromo del Levante di Binetto. Per la prima volta è stato anche attivato un servizio navetta da Bari per l’autodromo di Binetto, garantito da Marino Bus per i partecipanti e i loro familiari. Per usufruire di tale servizio, ogni navigatore dovrà prenotarlo al 328.9675151 (Francesco GS): la prenotazione è molto importante per meglio gestire i posti disponibili ai tempi del Coronavirus. L’evento è no-profit: i partecipanti non dovranno versare nessuna quota di partecipazione od iscrizione. Ulteriori info sulla pagina Facebook: https://www. facebook.com/events/ 1225313371181584

Sono tre moduli da compilare entro il 12 ottobre e da inviare a mcstevent@gmail.com