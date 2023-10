Si terrà venerdì 6 ottobre l’incontro “MotorTerapia ed i navigatori speciali”, presso l’Aula Magna dell’Istituto Gorjux Tridente Vivante, in via Bovio. L’incontro è rivolto a tutte le persone con diversa abilità motoria o cognitiva ed i loro familiari, per parlare insieme di MotorTerapia e delle tante particolarità che rendono unico tale evento.

Sarà anche l’occasione giusta per parlare del prossimo evento che si terrà in pista il 5 novembre 2023, presso l’Autodromo del Levante di Binetto (Le), intitolato “MotorTerapia, Trofeo Aci Bari-Bat": una gara di emozioni, abbracci e sorrisi, dove i navigatori speciali saliranno a bordo di auto sportive e moto per vivere un giro emozionante in pista. L’evento sarà riservato alle persone con diversa abilità motoria o cognitiva, che avranno modo di trascorrerlo sulla griglia di partenza dell’autodromo più affascinante della Puglia, “L’Autodromo del Levante” di Binetto.

La terza edizione di MotorTerapia, Trofeo Aci Bari Bat si tinge inoltre di rosa. “Un pensiero speciale lo vogliamo dedicare a tutte le donne, vittime di sopraffazione e femminicidio. In ogni giro verranno riservate due auto o moto alle donne che verranno a trovarci durante la manifestazione del 5 novembre 2023”, spiega il promotore dell'evento, Francesco Perulli.

La partecipazione è gratuita e si avrà la possibilità di girare in pista con splendidi bolidi, in quanto hanno aderito alla manifestazione il “Ferrari Club Puglia”, il “Porsche Club Puglia” ed il “gruppo Lotus Sud”. Per gli amanti delle due ruote ci sarà il “Gold Wing Club Italia”, sezione Puglia.

Per partecipare all’incontro “MotorTerapia ed i navigatori speciali” basta contattare il 328.9675151.