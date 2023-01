Al Joy’s Pub di Bari Mr Bogo, dj e leader della Big Ska Swindle, e la rock ‘n’ roll band The Rumblers

Prezzo non disponibile

Venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 21:30 il Joy’s Pub di Bari ospita MR BOGO, dj e leader della Big Ska Swindle, e la rock ‘n’ roll band THE RUMBLERS, e vi condurranno in un viaggio tra Stati Uniti e Jamaica! Partendo dallo Swing, dal Blues e dal Rock‘n’Roll arrivando al Surf e al Punk, volando attraverso i Caraibi dando vita allo ska e alle sue derivazioni!!! Ritmo, voglia di ballare e di far festa!!!

La band si presenta in formazione con:

Dario "Mr. Bogo" Divella: Voce, Sax Tenore

Alessio "Il Virno": Voce, Chitarra

Joe Leali: Voce, Basso, Contrabasso

Teo "Telo" Carriero: Drums



Ingresso libero

Start ore 21:30

Info 0805542854