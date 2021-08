Musica e solidarietà nel Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari con il “Mundi Festival”

Nell'incantevole cornice del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari ritorna il “Mundi Festival”, giunto alla quarta edizione. Una manifestazione che coniuga musica e solidarietà, si svolgerà quest'anno dal 2 al 5 settembre e dedicherà momenti importanti e di rilievo al rapporto tra uomo e ambiente, alle possibilità di innovazione, al rispetto e alle denunce sui crimini ambientali.

Conversazioni, mostre, concerti all'insegna della fratellanza e della cooperazione, dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente: temi cardine da sempre della manifestazione ma che verranno ribaditi con più forza e urgenza dati i repentini e pericolosi cambiamenti climatici, lo sfruttamento intensivo nelle colture e la carenza di beni di prima necessità in particolari zone che affacciano sul mediterraneo. Tutto verterà quest'anno sul concetto di #utopia, parola chiave che verrà analizzata e approfondita con dovizia durante i convegni e i seminari previsti in calendario.

L'idea principale degli organizzatori, guidati dal giovane direttore artistico Federico Zonno, è quella di trasformare il castello in uno “Stato immaginario”, ideale e temporaneo, basato sui valori fondanti del festival; un luogo dove ripensare ad un rapporto più equilibrato tra uomo, territorio e natura.

Quel sostegno umanitario e quella cooperazione internazionale promossa ad ogni edizione e rafforzata quest'anno da un evento di rilievo: “Solidarietà e Cooperazione Internazionale al Sud” che aprirà di fatto il Mundi Festival giovedì 2 settembre alle ore 16.30 nel Castello di Sannicandro e a cui parteciperanno importanti enti ed associazioni meridionali impegnate nel sostegno a distanza. Il summit internazionale, meglio definito come Stati Generali della società civile meridionale , ha l'obiettivo di porre una consultazione sui temi dello sviluppo sostenibile, di presentare le buone pratiche di cooperazione e partenariato, di rendere coerenti le azioni di solidarietà internazionale e di politica estera, in linea con i contenuti previsti nell’Agenda 2030.

Il primo appuntamento inaugurale del Mundi si svolgerà in una cornice insolita e significante: il mercato cittadino di Sannicandro, luogo da sempre deputato agli incontri e agli scambi che per l'occasione diventerà la consolle del dj resident che farà vibrare i dischi tra le bancarelle di frutta e verdura. La giornata terminerà con un concerto gratuito in Piazza Castello.

Seguiranno poi tre giorni all'insegna delle arti, con eventi gratuiti e a pagamento all’interno del suggestivo Castello di Sannicandro con i suoi saloni di pregio.

- Nella giornata del 3 settembre si svolgerà una conversazione sul tema della giustizia sociale dei lavoratori agricoli che coinvolgerà il celebre sindacalista Yvan Sagnet e l'attivista Diletta Bellotti.

- Le serate del 3 e del 4 settembre saranno dedicate a due concerti a pagamento a capienza limitata nella corte del Castello. Gli artisti saranno presto annunciati e i biglietti disponibili online.

- Il Festival terminerà domenica 5 settembre con un concerto gratuito all'alba nel suggestivo Parco Girasole in Contrada Parco Torre a Sannicandro di Bari.

Tra le estemporanee e gli eventi collaterali, l’esposizione “Natura Umana”, curata da Giuseppe Amapani, ha l’obiettivo di interrogare il pubblico riguardo il rapporto tra Uomo e Natura, entrambi intesi come forze primordiali, generatrici e distruttrici, costantemente in lotta tra loro per affermare il proprio dominio o guadagnarsi il proprio spazio vitale. La tematica è affrontata attraverso un viaggio nei media artistici digitali. Ci si muove, infatti, tra l’installazione fotografica di Annetta Squicciarini e Gianvito Novielli (Sannicandro di Bari), la videoarte di Giulio Pettenò (Locarno) in dialogo con quella del duo francese Marco Pantani Team, composto da Benjamin Kiffel e Bénédicte Bach (Strasburgo) e il videomapping di Leandro Summo (Ruvo di Puglia). La ricerca artistica conduce poi il visitatore a confrontarsi con i segni evidenti della vita delle piante e la loro reazione emotiva agli stimoli esterni, tramite l'installazione interattiva digitale Simbiosi, realizzata ad hoc dal digital artist Leandro Summo.

Mundi Festival è organizzato dall'Associazione Meridians e da un gruppo di giovani sannicandresi in collaborazione con il Comune di Sannicandro di Bari; gode del sostegno dalla Regione Puglia nell'ambito del “Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo" e della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia.

I Main Sponsor dell'evento sono il Caseificio Montrone di Andria, il Molino Casillo, Mondelli Agrifarma e la Farmacia Novielli di Sannicandro di Bari.

È tra le pietre plurisecolari del Castello federiciano, ricche di storia e cultura, che si muovono e mescolano arti e linguaggi differenti. Un punto di partenza nel passato con l'occhio e la coscienza orientati al futuro, alla cooperazione reale e ad un’innovazione consapevole finalmente a misura d'uomo, in sintonia e in equilibrio con l'ambiente.