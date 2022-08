Appuntamenti con "Municipi sonori", "Le due Bari" e "Bari in jazz": concerti, spettacoli e laboratori

Organizzata dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli, continua domani, martedì 2 agosto, dopo il sold out del primo appuntamento di ieri 31 luglio sul lungomare di Santo Spirito, la rassegna “Municipi Sonori. La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, che propone al pubblico cinque concerti gratuiti nei cinque Municipi, affidati al talento dei musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti per l’occasione dal maestro Paolo Lepore.

L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 di domani nel parco Giovanni Paolo II, al San Paolo: i maestri dell’Orchestra eseguiranno musiche di Saint - Saëns, Ponchielli, Cha?aturjan, Gimenéz, Rossini, Morricone, Rota e Piccinni (trascrizioni di Giacomo Desiante).

Municipi Sonori proseguirà mercoledì 3 agosto nel parco “Giuseppe Mizzi”, a Loseto, quindi giovedì 4 agosto nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe, a Madonnella, per concludersi venerdì 5 agosto, nel parco di largo 2 Giugno, a Carrassi.

Tutti i concerti di Municipi Sonori sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Proseguono ancora, nel lungo cartellone estivo, gli appuntamenti dell’iniziativa “Le due Bari”, il progetto promosso dall’assessorato alle Culture che unisce idealmente centro e periferie portando oltre 160 eventi gratuiti, tra spettacoli e laboratori, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei 5 Municipi di Bari, con un programma articolato che include musica, teatro, danza, arti circensi e cinema, con un focus dedicato all’infanzia (info https://www. festadelmarebari.it).

Domani, martedì 2 agosto, sono in programma:

- lo spettacolo di burattini – Teste di legno presso il Teatro Casa di Pulcinella, della compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli che apre il Festival “Felicità Adriatica”: lo spettacolo si rivolge ad un pubblico dagli 8 anni in sù ed è preceduto da “Mister Big” di Christian Lisco, un laboratorio di animazione teatrale dedicato ai bambini a partire dai 6 anni. L’inizio dell’animazione teatrale è alle ore 19.30, l’inizio dello spettacolo è alle ore 20.30. Ingresso gratuito su prenotazione: 080/5344660

- il laboratorio “Abitare poeticamente la città di Poesia in Azione” a cura di Res Extensa, dalle ore 19.30 alle 23.00, al quartiere Libertà: primo incontro di attraversamento sentimentale e avventuroso della città al tramonto e un incontro-esito finale e sensoriale; la conduzione del laboratorio è di Silvana Kühtz con Susanna Crociani al sax (info e prenotazioni: prenotazioni@ resextensa.it / 3715611681

- il concerto Acquarelli musicali, alle ore 20.30, presso l’Arena della pace (Ipercoop Japigia) con al pianoforte Francesco Pellecchia, a cura di Anchecinema: concerto di musica classica rientrante nel “Festival Estate in musica 2022” con la direzione artistica di Gianna Valente e presentato da Barbara Mangini. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Partiranno domani, martedì 2 agosto anche gli eventi in programma per la quinta edizione della “Festa del Mare”, promossa da Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Bari e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2022 con Puglia Promozione. L’esordio di quest’anno è affidato alla rassegna “Bari in jazz” porterà sul palco di piazza San Nicola a Bari, alle ore 21, Arooj Aftab per la prima volta in Italia con un tour estivo nel mese di agosto.

Arooj Aftab, vincitrice del “Best Global Music Performance” con “Mohabbat2 ai Grammy Awards 2022, è una raffinata compositrice il cui suono fluttua tra minimalismo classico e new age, poesia devozionale Sufi e trance elettronica con strutture jazz.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, informazioni: info@bariinjazz.it - +39 366 3397036.