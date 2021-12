Nella chiesa del Santissimo Salvatore a Loseto 'Municipi Sonori di Natale': il maestro Lepore dirige l’Orchestra del Petruzzelli

Indirizzo non disponibile

Venerdì 3 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Loseto, il primo appuntamento della rassegna “Municipi Sonori di Natale. La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, organizzata dall’assessorato comunale alle Culture, in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli per offrire ai cittadini in tutti i Municipi della città sei momenti di ascolto dedicati alla grande musica.

Per l’occasione il maestro Paolo Lepore dirigerà l’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli nell’esecuzione del seguente programma:

• Georges Bizet, Ouverture dall’opera “Carmen”

• Gioachino Rossini, Sinfonia dall’opera “L’italiana in Algeri”

• Giuseppe Verdi, Sinfonia dall’opera “Nabucco”

• Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Dalla Suite dal balletto “Il lago dei cigni”, n. 1/2/3

• Johannes Brahms, Danze ungheresi, n. 5 e n. 6 (orch. M. Schmeling)

• Gioachino Rossini, Finale dall’Ouverture dell’opera “Guglielmo Tell”

• Gerónimo Giménez, Intermezzo dall’operetta “La boda de Luìs Alonso”

• Johann Strauss Sr., Radetzky Marsch, in Re maggiore

Gli appuntamenti di Municipi sonori di Natale, tutti gratuiti, sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni anticovid.