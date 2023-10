Al Multicinema Galleria una proiezione straordinaria di 'Mur' film d’esordio alla regia di Kasia Smutniak

Lunedì 30 ottobre, alle 21, al Multicinema Galleria di Bari, si terrà una proiezione straordinaria di «Mur», film d’esordio alla regia di Kasia Smutniak, scritto dalla stessa attrice polacca e dalla sceneggiatrice Marella Bombini. Le stesse Smutniak e Bombini, insieme al produttore Domenico Procacci, interverranno in sala, per un saluto iniziale e per un dibattito finale col pubblico, per discutere dei temi scottanti del documentario. Biglietti disponibili in cassa e on line, su multicinemagalleria.it (inf otel: 080.521.45.63)

«Mur» è incentrato sul muro d’acciaio che per per 186 chilometri percorre il confine tra Polonia e Bielorussia. Una barriera costruita per respingere i migranti che tentano di entrare nell’Unione Europea in cerca di rifugio. Smutniak, insieme a degli attivisti locali, si sposta dalla casa di sua nonna fino alla zona proibita per riprendere e vedere coi suoi occhi quell’orrore d’acciaio di cui non esistevano foto.

Il film è una produzione Fandango, in associazione con Luce Cinecittà, e nasce da un’esigenza emotiva che ha spinto Kasia a dirigere il suo primo documentario (presentato in anteprima in selezione ufficiale al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma).