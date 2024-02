All'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari l'inaugurazione del murales realizzato dalla raccolta di Babbo Natale in moto

Sabato 3 febbraio, alle 10, al reparto di oculistica pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII si terrà la cerimonia di inaugurazione dei primi murales realizzati con la raccolta fondi della nona edizione dell’iniziativa “Babbo Natale in moto”.

La manifestazione motociclistica, svoltasi a Bari lo scorso 17 dicembre, è stata organizzata dall’associazione Vitainmoto, insieme all’Assessorato allo Sport e all’Assessorato al Welfare e Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, con la collaborazione di numerosi Motoclub e Associazioni Culturali e del Volontariato pugliesi. A questa edizione hanno partecipato circa 900 moto e la giornata è stata l’occasione per dare il via all’iniziativa solidale di raccolta fondi per realizzare le opere decorativa finalizzate all’umanizzazione delle cure mediche in ambito ospedaliero.

I murales sono stati realizzati nei quattro ambulatori di Oculistica aperti recentemente. Bambine e bambini in moto, in mongolfiera, in auto e simpatici “occhialuti” animali marini accoglieranno i piccoli pazienti.

Saranno presenti all’inaugurazione il dott. Luigi Sisto, dirigente medico direzione sanitaria, il dott. Livio Melpignano, dirigente medico responsabile del presidio ospedaliero Giovanni XXIII, il dott. Ugo Procoli, oculista, gli assessori al welfare Francesca Bottalico e allo sport Pietro Petruzzelli, oltre a Pasquale Leone di Vitainmoto e altri referenti delle associazioni che hanno partecipato all’iniziativa solidale.

Ospedale Giovanni XXIII – via Amendola 207 – Bari

Infoline: 3510424370

Inaugurazione: 10.00