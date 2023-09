Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 15/09/2023 al 17/09/2023 Orario non disponibile

Murgia a Morsi 2023

Festival dell’Alta Murgia

15-16-17 Settembre

Gastronomia - Enologia - Laboratori - Stage - Danze - Giochi - Mercatini e Tanto altro!

Piazza Resistenza, Altamura

Venerdi 15 Settembre

ore 18:00 Apertura Porte Murgia a Morsi

ore 21:00 Kalascima (Monastero del Soccorso)

ore 22:30/23:00 - 1:00 Giacomo Denora Dj Set

Sabato 16 Settembre

ore 10:30 Convegno - 20 anni di Pane DOP (Monastero Santa Croce)

ore 17:00-19:00 Stage di Pizzica a cura di Pietro Balsamo (Monastero del Soccorso)

ore 20:00 Obiettivo Successo - "I fem'n d? chesa nost?" regia Cinzia Clemente (Monastero del Soccorso)

ore 20:30 Ballo Storico (Piazza Resistenza)

ore 20:30 Obiettivo Successo Teatro (Monastero del Soccorso)

ore 21:00 Jazzabanna (Monastero del Soccorso)

ore 22:30/23:00 - 1:00 Funky Pì Dj Vinyl Set

Domenica 17 Settembre

ore 10:30 - Laboratorio Madonnari (Piazza Resistenza) - Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 - Laboratorio Arti Bianche (Piazza Resistenza) - Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 - Laboratorio Orecchiette (Piazza Resistenza) - Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 - Laboratorio Fumetti per Bambini (Piazza Resistenza) - Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 - Laboratorio Miele (Monastero del Soccorso) - Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 - Laboratorio Manine Laboriose MASCI (Piazza Resistenza) - Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 - Laboratorio MASCI (Piazza Resistenza) - Su prenotazione, posti limitati

ore 17:00-19:00 Stage di Balfolk a cura di Mina Morrelli (Atrio Liceo Classico)

ore 18:00-19:30 Teatro per Ragazzi (Monastero del Soccorso) ingresso a pagamento

ore 20:00 - 20:30 Maestro Michele Carulli per Mercadante.

ore 20:30 Alessandro Pipino (Monastero del Soccorso)

ore 22:00 Soballera (Monastero del Soccorso)