Murgia e alchimia - un viaggio tra i sapori pugliesi

Dal 07/12/2022 al 07/12/2022

CiPasso presenta il primo percorso di degustazione in collaborazione con gli chef Antonio Lorusso e Davide Ancora. Una serata dedicata a piatti esclusivi e cocktail creati appositamente per la serata. Si tratta del Food & Cocktail Pairing, una disciplina che studia l’abbinamento dei sapori e si applica sia al food sia al beverage.



“Paloma Stravagante”



Il cocktail - Una miscela di Tequila, zucca speziata, clementine (CO2) e sale al fungo cardoncello

Il food - salsiccia, zucca candita e cipolla bruciata



“Vino Rosso Bugiardo”



Il cocktail - Brandy de Jerez, Vermouth e menta amara, agrodolce di frutti di bosco e limone

Primo piatto - Arepa, stracotto di pecora, bietolona e polvere di oliva

Secondo piatto - Sponsale animata, fegato e polvere di oliva



“Alexander di Puglia”



Il cocktail - Variante del cocktail Alexander. L’incontro tra Rum cubano invecchiato 7 anni, liquore al cacao e panna alle castagne bruciate.

Il piatto - Castagne, cachi, fondente 70% e piccola pasticceria



Egidio Rubino, dopo aver girato per l’Italia tra montagne città storiche e l’amata capitale, ha deciso di portare le sue esperienze nel nostro territorio facendoci avvicinare sempre di più alla magia del Mixology.



I prodotti mediterranei sono i protagonisti indiscussi dei suoi cocktail, le sue preparazioni homemade lavorate con materie prime di stagione portano ke nostre papille gustative ad amare i distillati camuffati da sapori intensi e delicati.