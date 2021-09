Musica e spettacolo al Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano

Venerdì 1 e sabato 2 ottobre al Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano (Ba) saranno proposti due appuntamenti dedicati alla musica e allo spettacolo.

Il primo giorno si terrà il primo appuntamento con il piano bar, che sarà proposto settimanalmente, con cantanti e musicisti sempre diversi. Per questo primo appuntamento si esibirà la cantante Paola Pennacchia.

Lei, sarà anche protagonista nella seconda giornata con lo spettacolo “L’anno che verrà” scritto, diretto e interpretato da Antonio Bellino e appunto da Paola Pennacchia. È un progetto artistico con il quale si vuol ricordare gli avvenimenti più importanti dagli anni ‘40 al 2015, attraverso alcune tra le più belle canzoni di Lucio Dalla.

Non si tratta di un classico tributo al noto cantautore nato a Bologna, ma di un racconto in musica nel quale il grande Lucio è trait d’union, sia facendo da colonna sonora ai racconti della storia del mondo, sia inquadrando gli svolgimenti di questi avvenimenti. Quindi si partirà dalla seconda guerra mondiale, passando dallo sbarco sulla luna, per arrivare alle stragi di Capaci e via Damelio e al terrorismo islamico.

A metà tra il recital e il classico spettacolo musicale, saranno eseguiti dieci brani di Lucio Dalla che, in qualche modo, ricorderanno questi periodi e questi temi. Tra queste ci saranno “La casa in riva al mare”, “Caruso”, “Anna e Marco”, “La sera dei miracoli”, “Itaca” e tante altre melodie che sono diventate icone della musica italiana.

Palazzo Rubino Art Cafè – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00

