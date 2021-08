Musei e mostre aperti a Bari nel Weekend di Ferragosto

Prezzo non disponibile

Per quanti restano in città e per i turisti che hanno scelto di conoscere Bari, sarà possibile visitare mostre e musei anche durante il weekend di ferragosto.

In via eccezionale domani, sabato 14 agosto, la mostra fotografica “Steve McCurry: leggere”, allestita all’interno del Teatro Margherita, sarà aperta dalle 11 di mattina fino all’una di notte, e poi domenica 15 agosto dalle ore 11 alle 23.

Durante il weekend, accanto agli straordinari pezzi della collezione stabile del museo di Santa Scolastica, i visitatori potranno ammirare anche le opere di arte contemporanea esposte nell’ambito di “Forme del Desiderio”, la mostra dedicata al mondo del collezionismo, resa possibile grazie alla disponibilità di alcuni dei più importanti collezionisti pugliesi. Sabato 14 agosto ingressi dalle ore 10 alle 12 e dalle 19 alle 23; domenica 15 agosto, ultimo giorno di “Le forme del desiderio”, gli ingressi saranno consentiti dalle ore 10 alle 12 e dalle 19 alle 24.

Si ricorda infine che negli spazi del Museo Civico, in strada Sagges 13, fino al prossimo 31 agosto, nell’ambito di Polvere di Stelle, sono in mostra le donne icona di Lediesis.

Questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30, il sabato dalle 9:30 alle 13:30 e la domenica dalle 17:30 alle 20:30.

Per ulteriori informazioni sulle mostre:

https://www.tosc.it/ eventseries/steve-mccurry- leggere-2943061/

https://www.facebook.com/ Museodisantascolastica

https://www.museocivicobari. it/polvere-di-stelle-le- superwomen-di-lediesis/