Al Museo Civico di Bari la presentazione del libro 'Sui passi della storia'

Dalla collaborazione tra il Museo Civico di Bari e la scrittrice Rossella Mauro nasce il progetto didattico A spasso per Bari vecchia. Dal museo alla scoperta della Città.

Domani, martedì 24 maggio 2022 ore 17.30, verrà presentato il libro di Rossella Mauro, diventato oramai un cult sia per i più piccoli che per i più grandi. Un libro rivolto a tutti quelli che hanno voglia di iniziare a scoprire la storia millenaria di Bari e imparare ad orientarsi tra le stradine labirintiche del centro storico. La scrittrice dialogherà con l’assessora Ines Pierucci e con il pubblico iniziando ad approfondire piccoli aneddoti della città.

Alla presentazione del libro sarà affiancata anche la presentazione di un programma didattico rivolto a bambini e famiglie. Per la prima volta viene proposto a Bari, un mini corso di formazione per i più piccoli che sarà svolto all’interno del museo, luogo educativo e divulgativo per eccellenza. Il calendario di incontri didattici ripercorreranno i 5 capitoli del libro e quindi le diverse fasi storiche di Bari, dall’età del Bronzo all’800 francese. I libri sono un viaggio in mille storie ma in questa occasione il libro si fa esperienza concreta. Le attività laboratoriali saranno rivolte ai bambini, dagli 8 ai 12 anni, e ai loro genitori che insieme potranno cimentarsi in maniera pratica, concreta e creativa con la Storia, attraverso giochi, teatro, musica e passeggiate tra vicoli, palazzi e personaggi che l'abitarono.

Il 1° incontro sarà dedicato alle "fortificazioni" della città che per millenni l'hanno protetta dagli attacchi degli invasori. Seguirà il 7 giugno l’appuntamento sulle origini della città. Gli altri 3 incontri sul Castello Normanno Svevo, le grandi chiese e il Rinascimento saranno programmati dopo la stagione estiva.

Ingresso gratuito

Per info info@museocivicobari.it 0805772362