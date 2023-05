In arrivo la quinta edizione di Music Gallery nel parco commerciale: contest per talenti canori di qualsiasi genere musicale

Il Parco Commerciale Casamassima, punto di riferimento per lo shopping, i servizi e l’intrattenimento in città, ospita la quinta edizione di Music Gallery, il contest rivolto a talenti canori di qualsiasi genere musicale, solisti o gruppi. Tre le categorie di competizione: Young (dai 7 ai 14 anni), Senior-canzoni edite e Senior-canzoni inedite. In palio borse di studio per prestigiose scuole di canto (come il CET, Centro Europeo Tuscolano - Scuola di Mogol) e buoni acquisto da utilizzare presso studi di registrazione.

Dopo la fase preliminare di iscrizione e selezione, durata 4 mesi, i cantanti ammessi al concorso si esibiranno al Centro nel corso delle prime tre domeniche di maggio, a partire dalle 17, di fronte al pubblico e alla giuria presieduta da ospiti d’eccezione. Questi gli appuntamenti: 7 maggio prima semifinale con Claudio Cecchetto, 14 maggio seconda semifinale con Francesco Facchinetti, il 21 maggio finalissima con Beppe Vessicchio.

Gli eventi Music Gallery sono aperti a tutti e tutte e, in occasione delle semifinali, il pubblico potrà anche votare online i propri artisti preferiti. Inoltre tutti i brani editi ed inediti dei cantanti saranno disponibili per download e streaming sui maggiori portali specializzati, da Spotify ad Apple Music, nella compilation “Music Gallery Compilation 2023”.

Per maggiori informazioni visita centrocasamassima.it o music-gallery.it.