Giovani talenti cercasi: a Casamassima il contest musicale dedicato gli artisti emergenti

Tre giornate all’insegna della musica, tre occasioni per ascoltare le hit del futuro insieme a tre giudici di spessore: torna in Puglia l’appuntamento con Music Gallery il contest, giunto ormai alla sua sesta edizione, che celebra i nuovi talenti e abbraccia ogni genere musicale.

Nato nel 2015 grazie all'intuizione di Pasqualina La Gioia, oggi Direttrice del Parco Commerciale, Music Gallery si propone di essere molto più di un semplice concorso: è un'opportunità straordinaria per gli artisti emergenti di misurarsi con esperti del settore e avvicinarsi al mondo della musica in modo professionale. In palio per i vincitori, borse di studio per frequentare prestigiose scuole di canto e sessioni di registrazione in studio.

Sarà Il Parco Commerciale Casamassima, punto di riferimento per lo shopping, i servizi e l’intrattenimento in città ad ospitare il concorso musicale in tre diversi appuntamenti: domenica 7 aprile sarà Alfredo Rapetti Mogol, in arte “Cheope”, a giudicare i pezzi in gara, domenica 14 aprile sarà la volta di Claudio Cecchetto mentre domenica 21 aprile toccherà al Maestro Peppe Vessicchio.

Music Gallery è già stato trampolino di lancio per molti artisti ed è ora alla ricerca di un nuovo talento: a Casamassima si potrà ascoltarlo in anteprima!

Dopo la fase di iscrizione e selezione i cantanti ammessi al concorso si esibiranno nelle domeniche di 7, 14 e 21 aprile a partire dalle 17, di fronte al pubblico e alla giuria presieduta da ospiti d’eccezione: sono i finalisti del contest pronti a lanciarsi nel mondo della musica.

Domenica 7 aprile : dalle 17 la prima giornata di selezione, con presidente di giuria Cheope!

: dalle 17 la prima giornata di selezione, con presidente di giuria Cheope! Domenica 14 aprile : dalle 17 la seconda seconda giornata di selezione, con presidente di giuria Claudio Cecchetto!

: dalle 17 la seconda seconda giornata di selezione, con presidente di giuria Claudio Cecchetto! Domenica 21 maggio: dalle 17 non perdere la grande finale, con presidente di giuria Beppe Vessicchio!

Per saperne di più, è possibile consultare il sito centrocasamassima.it e i profili social del Parco Commerciale, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.

Informazioni utili

Quando: Domenica 7 - 14 - 21 aprile

Orari: dalle 17.00

Dove: Parco Commerciale Casamassima - Via Noicàttaro, 2

Per maggiori informazioni visita il sito: https://music-gallery.it/