Musica antica per organo e canto gregoriano in un'atmosfera multisensoriale di grande suggestione

La musica percepita attraverso tutti i sensi. È possibile sentire la musica e al contempo vederla, annusarla, gustarla e toccarla? Le neuroscienze dicono di sì, parlando di "orecchio visivo" e di sinestesia (ovvero l'associazione in sovrapposizione delle percezioni di sensi distinti), ma per scoprirlo non mancate al concerto di ???????? ?? ??????, alle ore 20:00, presso la chiesa di Santa Maria del Passo (alias chiesa di S. Antonio), a Mola di Bari, con il duo Filippo Sorcinelli e Massimo Malavolta.

M. Malavolta farà rivivere l'atmosfera mistica delle ufficiature latine col canto gregoriano e F. Sorcinelli esordirà al Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo con un contributo non solo musicale (nelle vesti di organista), ma assecondando la propria natura eclettica, arricchirà l'evento di magnetismo, attingendo anche ad altre sue forme di espressione artistica. Il tutto in una formula concettuale e stilistica coerente per esaltare e celebrare la bellezza nell'accezione sacra.

Per ulteriori dettagli sull'evento visitate la pagina facebook "Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo".