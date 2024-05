Villaggio della musica nel weekend al “Borgo in fiore” di Conversano con un omaggio alle mamme

È primavera e a Conversano è tempo di “Borgo in Fiore”. Il contenitore di eventi promosso dal Comune di Conversano animerà un nuovo fine settimana di bellezza e cultura. A contraddistinguere il prossimo week-end sarà la musica grazie ad una serie di iniziative promosse da scuole e associazioni di Conversano.

Si parte già questa sera, venerdì 10 maggio, con la 3^ edizione di “Un fiore per la mamma…in musica”, un’iniziativa della scuola dell’infanzia del II Circolo Didattico “Via Firenze”. L’appuntamento è in Villa Garibaldi dalle ore 17.00.

La musica sarà protagonista anche sabato 11 maggio, alle ore 19.00 nel chiostro della Biblioteca comunale. Il pubblico potrà assistere al Concerto Armonie di Primavera “Dal classico allo swing” con Alma Trio, a cura dell’associazione Armonie (evento in collaborazione con l’Associazione PetiteEtoile Danza&Eventi Conversano).

Un crescendo di note che culminerà domenica 12 maggio, alle ore 20.30, sempre sul Sagrato della Cattedrale, con “I FIATI… del Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” di Bari.. in concerto”.

Intanto prosegue il successo della mostra-evento “Chagall. Sogno d’Amore” presso il Polo Museale di Conversano che ogni fine settimana registra una grandissima affluenza. Ricordiamo che il Polo Museale è aperto anche sabato e domenica con orario prolungato.

Fra allestimenti floreali e green, l’invito per chi passa da Conversano è cogliere l’occasione per una passeggiata che ha il profumo e i colori della primavera. In particolare, da non perdere le opere floreali “Segreti svelati” sul prato dell’anfiteatro Belvedere, promosse dal Comune di Conversano e realizzate dall’artista Anita Corleto che si è ispirata ai fiori dei quadri di Chagall. Inoltre, in villa Garibaldi, a ricordare che siamo nella “Conversano città d’arte” è un’opera realizzata con fiori e cespugli.

Al calar del sole a splendere sono anche le installazioni artistiche di Lumen Light Fest.24 che decorano in modo originale tante vie del centro storico. Da Arco Carelli si snoda un percorso inedito impreziosito da opere che arredano. Una contaminazione fra arte e luce che si fa evidente ammirando le opere dei designer e artigiani pugliesi che partecipano a questa nuova edizione di Lumen: in via Carelli è un soffitto di centrini celesti, che fluttuano come corpi celesti, ad accogliere i visitatori, un’opera di Bernardo Palazzo; proseguendo si raggiunge via Porta Antica della Città per ammirare le lanterne multicolori ispirate alla tradizione orientale, firmate da Pino Incredix; arrivati a Porta Tarantina (angolo Mura Megalitiche) la foto è d’obbligo per l’opera interattiva di una grande mongolfiera colorata, un’opera alta 5 metri; si raggiunte quindi via Martucci, nel cuore del borgo antico, per passeggiare all’ombra di tre meduse sospese, realizzate da Vito Valentino e Dino Logreco, con l’ingegnoso utilizzo di materiale di riciclo; infine si raggiunge il giardino inferiore della Villa Garibaldi per immergersi in un prato di luci animato da 20 Fenicotteri rosa alti 2 metri.

A Conversano è tempo di Borgo in Fiore. E’ tempo di cultura, musica, bellezza e magia.