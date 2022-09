Una serata speciale di cabaret e di musica al Teatro Forma per la festa dei quattordici anni di attività della Echo Events

Sabato 1 ottobre al teatro Forma di Bari l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, festeggerà il compimento dei quattordici anni di attività con una speciale serata di cabaret e di musica, prodotta dall’associazione Sirio, nella quale si alterneranno Enrico Bertolino, Francesco Cicchella, Giani Cinelli e Vincenzo Comunale.

Diventato ormai un appuntamento cult dell’autunno barese l’evento sarà condotto dal noto conduttore televisivo Mauro Pulpito e dall’autore e direttore artistico dell’Echo Events, assessore alla cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti.

Centrale nella serata sarà il riconoscimento che porta il nome dell’associazione, da sempre destinato ad un personaggio locale che si è contraddistinto per la sua bravura, dando lustro al territorio. A seguito del successo ottenuto per il progetto social “La fisica che ci piace”, divenuto ora anche un libro edito da Mondadori, in commercio dal 11 ottobre, Vincenzo Schettini sarà presente nel corso della serata per ritirare il premio.

Sul palco si esibiranno il comico milanese Enrico Bertolino artista poliedrico alto, garbato, colto, dalla comicità graffiante, talvolta ruspante, che non disprezza assolutamente la satira politica; Francesco Cicchella, cantante e imitatore (su tutte ricordiamo la sua imitazione di Micheal Bublè) che si è imposto al grande pubblico grazie a “Made in sud” e vincendo un’edizione di “Tale e quale show”; Gianni Cinelli con i suoi personaggi capaci di ironizzare su tutti gli stereotipi e i luoghi comuni della modernità; Vincenzo Comunale, tra i più giovani rappresentanti italiani del filone “stand up comedy”.

Ad allietare musicalmente la serata ci sarà il gruppo Banana’s Republiq, formazione composta da cinque musicisti che proporranno musica italiana che negli anni ha fatto ballare, innamorare ed emozionare tante generazioni.

Teatro Forma – Via Fanelli – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20:00