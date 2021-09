EurOrchestra da Camera di Bari con “Musica e/è cibo” per Musica in Libertà

“Musica e/è cibo” per Musica in Libertà. Martedì 28 Settembre, ore 10.30 concerto-matinèe nella Saletta Matrimoni del Municipio 1.

Domenica 3 Ottobre alle 20 si replica nella Chiesa di San Carlo Borromeo sempre nel quartiere Libertà di Bari.

“Musica e/è Cibo: la canzone napoletana “da tavola” è il titolo del nuovo concerto organizzato dell’EurOrchestra da Camera di Bari per i matinèes di “Musica in Libertà”, la rassegna di concerti mattutini e gratuiti per tutti i residenti del quartiere Libertà e quanti desiderano trascorrere qualche ora in compagnia della buona musica.

L'appuntamento è in programma per Martedì 28 Settembre alle 10.30 nella Chiesetta-Sala Matrimoni del Municipio 1, in Via Trevisani 206.

Il soprano Antonia Giove, docente di canto nel Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, e il duo chitarristico formato da Tommaso Chimenti (nelle vesti anche di cantante) e Franco Morgese eseguiranno una antologia di canzoni napoletane legate al tema del cibo e del vino: da Reginella a Cicerenella a ‘O Guarracino, inframmezzate da una fugace incursione nel mondo infantile fiabesco de “La pappa col pomodoro” di Nino Rota, e coronata dal trionfale invito a godere della gioia e dell’amore, nonostante la follia del mondo, affidato da Giuseppe Verdi al celeberrimo Brindisi della Traviata.

A presentare il concerto ci sarà Barbara Mangini.

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà rigorosamente riservato ai possessori di Green Pass, fino a copertura dei posti disponibili.

Una seconda replica del concerto è già in programma per domenica 3 Ottobre alle ore 20 nella Chiesa di San Carlo Borromeo, sempre nel quartiere Libertà, per le Domeniche dell’EurOrchestra in San Carlo.

I direttori artistici dell’EurOrchestra, i Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, continuano a creare eventi musicali a beneficio del pubblico, ponendo ancora una volta al centro del loro percorso artistico la condivisione del “far musica” come bene da salvaguardare per il miglioramento della qualità della vita.

La rassegna gode del patrocinio gratuito del Municipio 1 e della piena adesione del Presidente del Municipio Lorenzo Leonetti, nonché della Direttrice del Municipio, la dottoressa Roberta Lorusso.

per informazioni: 3284475514; 3406474749; facebook.com/groups/45444837611/

www.eurorchestra.it