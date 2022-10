Musica classica e Italian Crooners dal vivo a Palazzo Pesce

La grande musica classica e l'omaggio alla musica del sentimento formata da Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Bruno Martino saranno protagonisti delle performance dal vivo a Palazzo Pesce, lo storico spazio di Mola di Bari che nei giorni 7 e 8 ottobre proseguirà il programma della sua nuova stagione concertistica.

Venerdì 7 ottobre alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari sarà attraversata dai “Cinque Elementi. Aria Acqua Terra Fuoco Suono” del flauto di Giulio Francesconi e del pianoforte di Angelo Nasuto. Un concerto classico in Puglia per andare alla scoperta dei costituenti fondamentali della vita e della natura: l’acqua di Philippe Gaubert e Carl Reinecke, l’aria di Giulio Briccialdi, il fuoco di Camille Saint-Saëns, la terra di Sergej Prokof’ev.



Giulio Francesconi è membro di diversi ensemble di musica da camera, con un repertorio che va dalla musica barocca fino alle creazioni dei nostri giorni. Una carriera che lo vede collaborare con molte orchestre in Italia e in Europa e che nel 2018 lo porta ad essere scelto da Ezio Bosso come Primo flauto della Europe Philharmonic Orchestra, mantenendo anche un'attività didattica nei conservatori di Cremona e Avellino. Angelo Nasuto, diploma e laurea in Pianoforte con lode e menzione al Conservatorio Piccinni di Bari nonché perfezionamento con Pasquale Iannone, Aldo Ciccolini e David Fung, ha una intensa attività concertistica in Italia, Europa e Usa, che lo vede dividere il palcoscenico con artisti del calibro di Jonah Kim e Liya Petrova e una discografia al suo attivo sia da solista sia in ensemble da camera.



Sabato 8 ottobre alle ore 21.00 l’atmosfera nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari si fa intima con “The Italian Crooners” insieme alla voce di Beppe Delre e al pianoforte di Vito Di Modugno.



Un concerto per omaggiare Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Bruno Martino, i tre cantanti confidenziali italiani degli anni ’60 e ’70, tre poeti che hanno elevato il lato romantico dell’amore e la caducità e fragilità dei sentimenti dell’animo umano. Il programma si trasforma in un arcipelago fatto dei successi dei tre crooners italiani: una rilettura di brani noti e poco noti, tutti pieni di suggestione e atmosfera e legati da un fil rouge di inquietudine e di sana passione per la musica d’Oltreoceano. Beppe Delre, cantante è compositore e docente di Canto pop-rock al Conservatorio Rota di Monopoli, dove è coordinatore e capodipartimento Nuovi linguaggi. Premiato “Miglior crooner 2009” e “Best jazz Singer” agli Italian Jazz Awards 2010, Delre ha una attività concertistica in Italia e all’estero anche nel repertorio operistico ed accompagnerà il pubblico in questo viaggio musicale, durante il quale sarà affiancato al pianoforte e organo Hammond da Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista e docente di Pianoforte jazz al Conservatorio Duni di Matera, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» grazie a una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro di Patty Pravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava.

Ticket intero 13 euro, ridotto under 26 a 10 euro e ridotto under 15 a 5 euro

Per informazioni: palazzopesce.com | 3931340912 | palazzopesce@yahoo.it