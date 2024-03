Musica classica e solidarietà a Valenzano, tornano i concerti in chiesa di Nessun dorma

Continuano i concerti di raccolta fondi da destinare a progetti di solidarietà in Africa da parte dell’associazione Nessun Dorma. La sera del 12 marzo 2024 alle ore 20.00, presso la Chiesa di Santa Maria di San Luca, l’associazione porta in scena un concerto di musiche tratte dalla tradizione barocca su temi quaresimali. I brani saranno eseguiti da Annarosa Partipilo, all’organo, Alessio Arbore e Valentina Riontino, ai violini, e da Antonio Chiarappa e Michele Tricarico, ai flauti.



Questo il programma del concerto:

- G.P.Telemann, Sonata canonica senza basso per due violini;

- ?Nicola Matteis, Gesù alla croce, preghiera per violino solo;

- ?H. Biber, Passacaglia dell’angelo custode, tratta dalle Sonate per il Rosario;

- ?C. Graupner Adagio dalla Via Crucis per flauto e organo;

- ?G. Keller Tre Sonate per la Quaresima per due violìni, due flauti e organo.



L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Valenzano.