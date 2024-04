“Ballando con Wolfi”, musica e danza nel concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Venerdì 5 aprile, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dedicato al più grande musicista e compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, dal titolo “Ballando con Wolfi”, diretto dal maestro Michele Nitti.

Sul palco musica e danza insieme con il corpo di ballo Accademia delle Muse di Polignano a mare che renderà omaggio a Mozart portando in scena, su coreografie di Ileana Pace, Les petits riens (musica per balletto “Le finte gemelle” di Jean-Georges Neverre) e un’Ouverture da Idomeneo.

Il programma prevede in apertura l’esecuzione del brano inedito di Niccolò Piccinni “Le due finte gemelle”, con revisione a cura dell’ICO Bari. Anche il compositore barese, come Mozart, si cimentò sul tema delle finte gemelle. L’opera di Piccinni è un intermezzo in due atti basato sull'omonimo libretto di Giuseppe Petrosellini. Fu rappresentata per la prima volta il 2 gennaio 1771 al Teatro Valle di Roma dove riscosse un grande successo tant'è che venne portata successivamente in scena su altri palcoscenici italiani e stranieri (fra i quali Parigi, Londra, Dresda, Mannheim, Lisbona e Pietroburgo).

Les petits riens, invece, è uno dei contributi di Mozart al genere del balletto e risale al suo soggiorno parigino. L’opera fu rappresentata, per la prima, volta all'Académie l'11 giugno 1778 e rimane un piccolo capolavoro di Mozart, a cominciare dalla festosa ouverture, scintillante di dorature rococò, per continuare con i sedici «numeri» di danza della partitura, il tutto in una cornice di squisita eleganza francese.