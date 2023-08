Musica delle piante - farm green - little farm festival 2023

L'ultimo appuntamento del LITTLE FARM FESTIVAL 2023 ad Alberobello è il nuovo format FARM GREEN.



Sabato 02 settembre dalle ore 16:30 fino al tramonto, con una breve passeggiata lungo la Ciclovia dell’Acquedotto giungeremo in un’area suggestiva dove prenderà vita una perfomance dedicata alla natura: “Music of the plants”.



In alcuni Paesi nordici, camminare tra gli alberi equivale ad una forma di terapia.

Esiste una connessione tra l'uomo ed il verde che riesce a migliorare la qualità della vita, per questo siamo andati a fondo nell'argomento botanico e abbiamo scoperto - oltre alla sua affascinante storia - la musica delle piante. Attraverso dei sensori applicati sulle foglie, ascolteremo il suono che ogni pianta emette.



Music of the Plants è una performance che ci porta a scoprire il nostro posto nell'universo.

voce di Nick Difino

suoni di Vittorino Curci e Gianni Console

sensoristica arborea di Music of the Plants

testi di Stefano Mancuso, Nicola Difino, Telmo Pievani



Un reading sonoro immersi nella natura,

dei sensori applicati sulle piante per ascoltare il suono che emettono

una performance alla scoperta del nostro posto nell’universo.



SAB 02 SETTEMBRE 2023 - dalle 15:30 alle 20:00

Ciclovia Acquedotto Pugliese

Contrada Guaguino / Coreggia - ALBEROBELLO (BA)

Posizione: https://goo.gl/maps/MoMTeu5noPAvimLeA



testi di Stefano Mancuso, Nicola Difino e Telmo Pievani

Cocktail selvatici con erbe spontanee fatti da “Il Giardino Sotto il Naso”



COME ARRIVARE:

Puoi raggiungere il luogo:

con un bus gratuito da Alberobello [partenza ore 15.30 e ritorno a fine evento]

(solo su prenotazione con posti limitati al seguente link: https://bit.ly/busfarmgreen23 )

a piedi da Coreggia (15 min.) o in bicicletta



? INGRESSO LIBERO ?

con il Patrocinio e il Sostegno del Comune di Alberobello



MUSIC OF THE PLANTS

Negli ultimi 45 anni hanno creato diversi dispositivi che fanno capire agli esseri umani il linguaggio delle piante attraverso la musica!

I loro dispositivi si collegano alle piante, percepiscono il loro segnale elettromagnetico, che viene tradotto in armonie musicali. Questa tecnologia unica ci consente di connetterci alla Natura in un modo nuovo.

NICK DIFINO

Performer ed esperto di natura, paesaggio ed enogastronomia, ha ideato e progettato questo reading sonoro. La sua voce ci guiderà in questo piccolo viaggio alla scoperta del nostro posto dell’universo.

VITTORINO CURCI e GIANNI CONSOLE

Musicisti pugliesi di grande talento e sensibilità, accompagneranno il racconto e la musica delle piante con i loro saxofoni, guidandoci in un’atmosfera magica e poetica.

Elia Calò e Betty Locane, un bartender professionista e un’animatrice ambientale, due appassionati di cocktail ed erbe spontanee e innamorati della loro terra, la Puglia. Con la postazione “Bar Mita volante” prepareranno cocktail “selvatici”.