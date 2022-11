All'AncheCinema con “Notturno con Chopin" di Mario Margiotta al via la rassegna di musica classica Musica, Evoluzione, Espressione

Martedì 8 novembre, ore 20:30, si apre con Mario Margiotta la rassegna di musica classica MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE organizzata da AncheCinema, in collaborazione con l'associazione Mozart Italia - sede di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Gianna Valente.

A partire dall’8 novembre e fino al 19 dicembre in programma dieci imperdibili concerti al Teatro AncheCinema di Bari dedicati alla musica classica, del ‘900 e contemporanea: musica colta, nota e rinomata, affiancata a pagine e generi musicali di rara esecuzione, coinvolgendo sia autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale, che giovani promesse e giovani professionisti già segnalati dalla critica.

Gianna Valente, direttrice artistica di MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE presenta così la rassegna: «La programmazione artistica di questa rassegna di concerti ha comportato un impegno rilevante per quanto concerne la scelta degli esecutori, delle musiche e degli autori proposti; abbiamo inoltre tenuto in grande considerazione la tipologia varia e diversificata del pubblico a cui la rassegna è indirizzata: giovani, meno giovani, professionisti del settore e non solo. Con la presenza di un repertorio che contempla vari generi e stili musicali, dal '700 ai giorni nostri, dal sommo Bach, Mozart al Jazz e alla musica Pop, eseguito alternativamente da giovani virtuosi di talento e da esperti professionisti, mi auguro che MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE venga accolta con entusiasmo e piacere!»

Si comincia con Mario Margiotta dopo il successo della prima, che ha registrato il tutto esaurito con più di cinquecento spettatori all’Arena Airiciclotteri lo scorso agosto durante la rassegna Palcoscenici di Comunità, torna in questo suggestivo concerto per pianoforte alternando i brani più celebri e amati di Chopin a quelli più ricercati e meno conosciuti per esplorare insieme al pubblico il mondo e la musica, la vita e le passioni del “poeta del pianoforte”.

Il format originale già presentato con successo in Italia e all’estero è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e "divulgatore musicale". Il maestro Margiotta oltre a eseguire brani del grande compositore coinvolgerà il pubblico in una vera e propria immersione nel 1800, negli anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontandone l’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo. Un appuntamento in cui il poeta del pianoforte apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.

Il programma dell’intera rassegna

MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE

Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 20.30 nel Teatro AncheCinema (Corso Italia 112, Bari)

• 8 novembre

NOTTURNO CON CHOPIN

pianista MARIO MARGIOTTA - concerto per pianoforte sulle note del “poeta del pianoforte”

• 10 novembre

IL VIOLINO VIRTUOSO...DA BACH A YSAYE

violinista PARIDE LOSACCO - al pianoforte FIORELLA SASSANELLI

• 15 novembre

DEBUSSY, FAURE, GRANADOS

concerto vocale: soprano ANNA PANSINI - impressioni, suggestioni, simbolismo

• 17 novembre

DA MOZART A RAVEL: LA GRANDE MUSICA EUROPEA

VALENTE-LAROSA - duo pianistico a 4 mani su musiche originali e trascrizioni

• 22 novembre

LA MUSICA PIANISTICA DAL ‘900 STORICO ALLA CONTEMPORANEITÀ

concerto a cura di giovani talenti pianistici dell’Accademia di Pinerolo:

DANIELE FASANI, MICHELE GUERRIERI, ARMANDO SABBARESE

• 27 novembre

FELLINIROTA

pianista MARIO MARGIOTTA - omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”

• 6 dicembre

ALLA SCOPERTA DEL NUOVO: MUSICA DAL SECONDO ‘900 AI GIORNI NOSTRI

a cura di ECLECTIC DUO (sax/piano) - molteplicità di ritmi, colori, immagini sonore

• 9 dicembre

PIANOFOLLE!

pianista MARIO MARGIOTTA - programma a sorpresa!

• 13 dicembre

LE REGINE DEL SOUL

con la MODERN NEW ORCHESTRA - introduzione a cura di UGO SBISÀ

viaggio musicale tra brani ricercati del genere soul

• 19 dicembre

IL NOVECENTO STORICO PER CHITARRA E PIANOFORTE

duo TORRIGIANI/VANNUCCI - ricordi di temi italiani e spagnoli per 88 tasti e 6 corde

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€

- abbonamento 75€

- abbonamento studenti 50€

+ diritti di prevendita

Biglietti e abbonamenti disponibili online su Vivaticket