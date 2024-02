A Molfetta un pomeriggio ispirato ai grandi classici Disney per salutare il martedì grasso

In occasione della fine dei festeggiamenti del Carnevale 2024, martedì 13 febbraio a partire dalle ore 18 in piazza Ottagono, il Gran Shopping Molfetta ha in serbo un pomeriggio ispirato ai grandi classici Disney per salutare il martedì grasso e chiudere in bellezza il periodo di festa in vista della Pasqua ormai alle porte. Dopo aver festeggiato con coriandoli e stelle filanti e un grande party, il Gran Shopping ha pensato di regalare un pomeriggio all’insegna del divertimento e della magia alle famiglie che visiteranno il centro commerciale di Molfetta grazie allo show “Musica da favola” che celebra i cento anni di magia regalati dai personaggi entrati nei cuori di tutti.

Performance, musiche e costumi ispirati ai grandi classici Disney, tramutando in personaggi reali alcuni tra i travestimenti più amati dai bambini che vedranno in scena i musical più amati, in grado di far sognare, commuovere e divertire grandi e piccini. Un grande spettacolo per tutta la famiglia in programma martedì 13 febbraio a partire dalle ore 18 in piazza Ottagono.