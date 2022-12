"Musica fra le stelle alla Chiesa dello Spirito Santo" per il Festival Ecomuseale delle arti

Nell’ambito della sezione invernale del Festival Ecomuseale delle Arti, realizzato con il contributo dell'Assessorato alle Culture del Comune di Bari, per la rassegna “Musica fra le stelle” si terranno tre concerti nella chiesa dello Spirito Santo a Santo Spirito.



Sempre con inizio alle 19,30, il 27 dicembre verrà proposto TARGOMAN NOELS, con Marinella Dipalma (voce), Vito Quaranta (chitarra), Francesco De Palma (percussioni), Giuliano Di Cesare (tromba).

Il concerto ripercorre tutte le tappe fondamentali della storia della natività, attraverso la lente della devozione popolare: l’annunciazione e il dialogo di Maria con l’arcangelo Gabriele,

il viaggio verso Betlemme, Erode, il cammino dei Magi, l’apparizione della cometa, l’adorazione semplice dei pastori, i racconti apocrifi del primo miracolo del divin enfant dal ventre materno, narrate all’interno delle canzoni trovadoriche occitane, nei Noëls de Notre-Dame-des-Doms o del presepe nizzardo, nelle cantigas e nei villancicos del 400 spagnolo o nelle stanze del Laudario di Cortona. Un repertorio che, attraverso la poesia delle piccole cose, scompone il mistero dell’incarnazione, lo racconta e lo avvicina.



Il 28 dicembre il duo Nicola Fiorino (violoncello) e Filippo Balducci (pianoforte) proporrà “La grande Musica Romantica”. In programma:

Ernest J. Moeran: Prelude

Franz Schubert: Sonata in la min. D.821 “Arpeggione”

César Franck: Sonata il La Magg.



Infine, il 30 dicembre il Quintetto Gershwin, composto da Fabrizio Signorile (violino), Liliana Troia Corsignano (violino), Davide Terenzio (viola), Elia Ranieri (violoncello e Hsueh-Ju-Wu (contrabbasso), proporrà “Dalle melodie natalizie al Concerto di Capodanno”: una prima parte di musiche della tradizione natalizia internazionale e una seconda di valzer della tradizione viennese.





Per informazioni: festival.ecomuseale@libero.it