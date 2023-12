La musica di Franz Listz nel cinema nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari 

E’ in programma il prossimo venerdi 15 Dicembre 2023, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari l’evento “LA MUSICA DI FRANZ LISZT NEL CINEMA”, viaggio concertistico cinematografico nella musica di Liszt, “pensato per rendere il concerto – spiega la prof.ssa Imma Larosa, coordinatrice del progetto - un vero e proprio spettacolo in un connubio di suoni e immagini”.



Le musiche di Listz saranno eseguite dai pianisti Riccardo Fiore, Elena De Simone, Francesco Lomuscio e Corrado Fondacone.



Con circa trecento film che utilizzano la musica di Franz Liszt, i suoi brani hanno un forte impatto cinematografico tanto da farne uno dei compositori piu? utilizzati dal grande schermo. “Se in vita la sua personalita? poliedrica e la sua esistenza ricca di colpi di scena e avventure furono costellate da una nutrita iconografia – spiega ancora Imma Larosa - con l’avvento del sonoro la sua musica ha ispirato il cinema dagli anni Trenta del Novecento. Il pianista ungherese proteiforme, mefistofelico e francescano, seduttore, visionario, abate e zigano, artista che cammina sulle acque, parla con gli uccelli, che vende la sua anima al diavolo senza mai scottarsi, non poteva che creare una rete compositiva-sonora fitta di mistero che tiene l’ascoltatore/spettatore sulle spine, come se qualcosa di sotterraneo serpeggiasse tra le sue note”.



La musica di Liszt e? estremamente cinematografica perche? non ha un mero impatto descrittivo-simbolico ma diventa parte della narrazione in modo ora allusivo ed ora esplicito.



I temi musicali di Franz Listz sono state utilizzati nei film muti del primo 900 fino ai giorni nostri: Ken Russel, Woody Allen e Mauro Bolognini, con titoli celebri come “Shine”, “Grazie per la cioccolata”, “Vigilia d’amore”, “La vera signora delle camelie”, “Secondo Amore”, ”L’innocente”, “ Lettera da una donna sconosciuta...



Ingresso libero, fino ad esaurimento posti