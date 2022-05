Putignano, Garbino live alla Biblioteca Comunale e Paolo Miles e Valerio Fusillo in concerto al giardino pensile del Museo Civico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/05/2022 al 22/05/2022 da domani Orario non disponibile

Appuntamenti con la musica e letture ad alta voce per bambini saranno i protagonisti a Putignano dei prossimi giorni. Giovedì 19 maggio Garbino live alla Biblioteca Comunale, sabato 21 letture itineranti per bambini, domenica 22 maggio Paolo Miles e Valerio Fusillo in concerto al giardino pensile del Museo Civico.

Domani, giovedì 19 maggio, il chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano (corso Vittorio Emanuele 51) si popola di musica. Si comincia alle ore 19:00 con la selezione musicale di Radio JP e si prosegue alle ore 20:00 con Garbino, band nata dall’incontro di due musicisti con alle spalle una lunga esperienza concertistica, da un lato Elisabetta specializzata in musica barocca e dall'altra Iago che viene dal rap, punk e musica elettronica. Due mondi sonori lontani che si uniscono in un nuovo genere “Indie Pop Barocco”. A Settembre 2021 partecipano al programma televisivo XFactor superando le selezioni, esibendosi con una versione molto originale di "T'appartengo" di Ambra. Evento organizzato da Coopera in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e l’associazione Lavori dal Basso. Ingresso gratuito.

Sabato 21 maggio torna A spasso con Bi.A., letture ad alta voce itineranti per bambini. Ogni sabato pomeriggio, fino al 18 giugno a partire dalle 17:30, i lettori volontari della sezione Bi.A. della Biblioteca di Putignano leggeranno ai più piccoli racconti e favole ad alta voce. Dal centro storico alla periferia, ecco il calendario degli appuntamenti in programma: sabato 21 maggio, Biblioteca Comunale; sabato 28 maggio, piazza santa Maria; sabato 4 giugno, parco Romanazzi Carducci (quartiere san Pietro Piturno); sabato 11 giugno, largo Gianfedele Angelini (nei pressi del Centro Anziani); sabato 18 giugno, parco Grotte Putignano. L’evento, a cura dei lettori volontari Bi.A., è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, col supporto dell’associazione Lavori dal basso. Ingresso gratuito.

Domenica 22 maggio torna Melodie di maggio, l’appuntamento con la musica al giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito). Ad allietare il quarto appuntamento il duo fisarmonica e mandolino Paolo Miles e Valerio Fusillo. Recuperando un antico binomio strumentale della tradizione culturale popolare, italiana ed internazionale, il duo propone un viaggio musicale che abbraccia differenti generi quali la musica classica, jazz e colonne sonore dei film. Spettacoli alle ore 19:00 e alle ore 20:00. Ticket 6,00€ (concerto più visita del Museo dalle ore 17:00 alle 18:30). Posti limitati, ingresso su prenotazione scrivendo alla mail musap@comune.putignano. ba.it. “Melodie di maggio” è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e dall’associazione di promozione sociale Teatro dei Leggeri, con il supporto del Servizio Civile Universale, Dolci Voglie, Libera mozzarella senza lattosio e studio medico odontoiatrico Rosario Cosmo Parrotta.