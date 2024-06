La musica dei Litfiba con I Nemici di Tex a Modugno

Sabato 22 giugno, nello spazio esterno del Demodé Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà un nuovo appuntamento estivo del “Tribute Legend Review”, progetto realizzato in collaborazione con A.m.a. e dedicato alle migliori tribute band locali, durante il quale si terrà l’esibizione dei Nemici di Tex, noto gruppo musicale che propone i brani dei Litfiba.

I Nemici di Tex sono una tribute band, tra le più attive del Sud Italia, nata a Santeramo in Colle (Ba) nell’ottobre del 2009. Il gruppo è attualmente composto da Angelo Bilanzuolo in voce, Francesco Tarantini alla batteria, Franco Frigiola alle tastiere, Beppe Tritto alla chitarra e Ivano Dolce al basso. Vincitrice di due edizioni del contest “Santeramo fa rumore”, la band conta centinaia di concerti, con punte di oltre 60 all’anno, anche fuori dai confini regionali, in Basilicata e Campania, e un album di inediti. Dopo la partecipazione di Bilanzuolo al talent show “The Voice of Italy 2015”, la loro fama si è estesa anche a livello nazionale, attirando l’attenzione dello stesso Piero Pelù. Tra le loro collaborazioni si annoverano quelle con il tastierista e con il batterista dei Litfiba, “Il Marchese” Antonio Aiazzi e Luca Martelli, e con gli ex musicisti del gruppo fiorentino Cosimo “Zanna” Zannelli e Federico “Sago” Sagona.

Durante il live la band proporrà i brani più celebri dei Litfiba, da “Tex” a “El Diablo”, passando per “Ballata”, “Fata Morgana” e “Lo Spettacolo”, non dimenticando anche i successi conosciuti dal grande pubblico come “Regina di cuori”, “Il mio corpo che cambia” e “Spirito”.

Dopo il concerto ci sarà il party “Rockin’ Dance”, in cui saranno proposte tutte le hit italiane e internazionali più celebri degli anni ’80, ’90 e del rock, che trasformerà la serata in un vero e proprio tuffo nel passato in cui verranno suonati i brani più famosi di Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi e molti altri ancora. Questo rewind sarà proposto anche con allestimenti e abbigliamento a tema.

Demodé Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00