A Modugno tributi agli America, Led Zeppelin, Lucio Battisti e tanti altri

Dopo il successo che ha visto il debutto assoluto sulla scena di Grecale Eventi lo scorso 18 giugno, la nuova agenzia di booking e management di gruppi musicali che sta portando nuova linfa al panorama pugliese, propone il secondo showcase in programma che vedrà protagoniste giovedì 4 luglio, dalle ore 21:00, altre straordinarie tribute e cover band.

La suggestiva location dell'VIII Talento (s.p. 92 Bitritto – Modugno) diventa anche per la prossima data palcoscenico privilegiato per l’esibizione di quattro gruppi musicali di altissimo livello: America’s, celebri interpreti del rock della West Coast americana anni ‘70; Le Vie Parallele, che porteranno sul palco i grandi successi dell’indimenticato Lucio Battisti; LedZBack che offriranno una coinvolgente esperienza-tributo al rock psichedelico dei Led Zeppelin e, infine, New Soul Sister con le loro intense performance R&B, Funky e Soul.

L'agenzia si distingue per la rigorosa selezione delle band, garantendo un'offerta musicale di eccellenza. "Grecale Eventi: diamo voce alla qualità" è lo slogan che rappresenta al meglio la missione di questa nuova realtà, intenzionata a promuovere gli artisti e le band più promettenti della scena musicale pugliese e nazionale. Una vera e propria ventata di freschezza e professionalità nel settore, con l’obiettivo di ridefinirne gli standard nella qualità e nell’organizzazione.

Con un evento così ricco di talenti e ben strutturato, Grecale Eventi si propone di diventare un punto di riferimento per gli artisti e per il pubblico amanti della buona musica. La serata di giovedì 4 luglio si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per scoprire le nuove potenzialità dell’agenzia barese.

L’invito dell’organizzazione per gli appassionati di musica e per tutte le aziende interessate a valorizzare il proprio brand è dunque quello di partecipare alla prossima serata esclusiva e gratuita e celebrare così l'inizio di un'avventura musicale entusiasmante e ricca di opportunità.

Ingresso gratuito, per prenotazioni tavoli: 3205304434