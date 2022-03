Al Museo Anelli di Castellana Grotte l’incontro “Musica nel cuore della terra”

Mercoledì 6 aprile alle ore 19:00 le Grotte di Castellana ospiteranno nel Museo Speleologico “Franco Anelli” un appuntamento dedicato alla musica e all’artista castellanese Grazia Salvatori. L’incontro dal titolo “Musica nel cuore della terra” sarà occasione per raccontare la vita artistica dell’organista e cembalista e presentare il suo nuovo cd.

Docente emerita d’organo presso il Conservatorio di Bari, Grazia Salvatori ha dedicato la sua vita alla musica. Dal I987 si dedica alla composizione, scrivendo in prevalenza musica per organo solista e in formazioni cameristiche, e ha al suo attivo numerosi concerti in Europa, Usa, Messico e Australia. La serata sarà occasione per parlare della sua carriera e per ascoltare alcuni brani tratti dal suo ultimo cd. Ad affiancarla nel racconto del suo viaggio artistico ci sarà Livio Costarella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, che dialogherà con l’organista nella prima parte della serata, ripercorrendo con lei la sua vita artistica, alla scoperta delle sue opere, dei suoi concerti in giro per il mondo, delle collaborazioni.

Dopo la presentazione, l’appuntamento proseguirà ancora in musica con Tina Giovanna Dell’Orco, flauto, e Giuseppe Scarati, basso tuba, che intratterranno il pubblico con l’esecuzione musicale di We Tango Alone (C.I. Gayle), Divertimento ad hoc (P. Messa), Nel cuore della terra (G. Salvatori), Verso la luce (T. Dell'Orco) e Anniversary Song - serpentone e cajon (Improvvisazione).