All'Expolevante tanta musica per i giovani fino a tarda sera e spettacoli serali con numerosi ospiti e dj set

Expolevante, la Fiera internazionale del tempo libero sarà allietata anche da spettacoli serali con numerosi ospiti e dj set che regaleranno ai visitatori tanta musica.

Maxibon Expomusic partirà dalle 21,30 da domani, venerdì 12 a domenica 14 aprile nell’area antistante l’ingresso Orientale.

Nello specifico domani si terrà l’evento DJ Award che avrà come madrina Guendalina Canessa, influencer conosciuta al grande pubblico per aver partecipato all'edizione 2007 del reality Grande Fratello e per la sua presenza nei salotti televisivi di reti televisive nazionali.

Sabato 13 aprile si esibiranno la cantante e influencer Ginevra Lamborghini e la rapper Fata. Lamborghini, sorella di Elettra, nel 2020 ha debutto nel mondo della musica con il suo primo singolo dal titolo Scorzese. Nel settembre del 2022 ha debuttato in televisione prendendo parte al Grande Fratello Vip e nel 2023 ha partecipato al programma televisivo Tale e quale show.

Fata invece ha iniziato la sua carriera artistica con il singolo Parlantesi Di Me che ha riscosso un grande interesse di pubblico e del mondo discografico. La rapper romana esprime la sua arte attraverso la scrittura e la sperimentazione nelle varie contaminazioni Urban Rap.

Domenica 14 aprile saliranno sul palcoscenico il collettivo musicale SLF Group (Lele Blade, Young Snapp, Vale Lambo, MV Killa) con musiche di Nico Beatz e a seguire il dj Ale Basciano. Siamo La Fam, o ancora meglio SLF, è il nome di un collettivo di rapper campani molto noto al pubblico giovanile. Si contraddistinguono per la loro ricerca e versatilità in ambito hip hop.

Ale Basciano invece, dopo un’esperienza da modello e la partecipazione a programmi televisivi quali Temptation Island e il Grande Fratello Vip, nel 2023 ha lanciato un singolo con Ginevra Lamborghini e da allora si occupa di musica, facendo il dj in tutta Europa.

Expolevante dunque è la manifestazione per tutti, anche per i giovani che con Maxibon Expomusic potranno ascoltare musica senza interruzione fino a tarda sera. In questo modo

si potrà vivere il quartiere fieristico per l’intera giornata.

Biglietti

Si possono acquistare sul sito www.expolevante.it o in biglietteria presso l’ingresso Orientale sino alle 22.30.

All’evento di venerdì 12 aprile si accede previo acquisto del biglietto di ingresso di Expolevante.

Sabato 13 e domenica 14 aprile gli eventi hanno un costo di € 10,00 e sono fino ad esaurimento posti (capienza massima 2000 persone). L’acquisto dei biglietti dà diritto anche all’ingresso ad Expolevante.