Elio Arcieri in quartetto all’Altor omaggia la musica soul e funky

Venerdì 12 luglio, all’Altor di Casamassima (Ba), diretto artisticamente da Claudia Posa, si terrà l’esibizione live dell’ensemble Elio Arcieri’s Groove 4et, che proporrà un viaggio musicale nel cuore della musica soul e funky.

Il quartetto è composto da Elio Arcieri in voce, Emanuele Del Carmine alle tastiere, Nico Gentile alla chitarra e Giuseppe Sangiorgio alla batteria. Durante la serata la formazione proporrà i brani più celebri di diversi artisti di fama internazionale, da Stevie Wonder a George Benson, da Bruno Mars a Pino Daniele, passando per Michael Jackson, Jamiroquai, John Legend, Earth Wind & Fire e tanti altri.

Elio Arcieri, infatti, è da tempo impegnato in varie formazioni musicali che ripropongono musica soul, funk e pop. Da sempre ha manifestato una grande passione ed eccellenti doti canore che gli permettono, con versatilità, di spaziare in vari generi musicali. Il concerto all’Altor sarà l’occasione per ripercorrere decenni memorabili, facendo un viaggio a ritroso nel tempo e, tra ricordi e nostalgia, rivivere quelli che sono considerati gli anni d’oro della musica pop, jazz e soul, generi che sono stati e sono tutt’ora espressione di vere e proprie epoche storiche e che rappresentano e identificano intere generazioni.

Altor – Piazza L. Vanvitelli c/o Barialto – Casamassima (Ba)

Info e prenotazioni: 3279884607

Inizio spettacolo: 21:00