Musica, sport, area beauty e gonfiabili: in largo Giannella fa tappa il 'Vertical urban Tour'

Parte da Bari il Vertical Urban Tour, il format evento itinerante che porta nelle piazze italiane tante attività d’intrattenimento organizzate da Events Way con la collaborazione di Discovery Italia e Iliad.

L’iniziativa, in programma domani, sabato 14, e domenica 15 maggio, in largo Giannella, prevede l’impiego di una struttura multifunzionale che si trasformerà in un villaggio colorato: al suo interno saranno montati un palco per le esibizioni musicali, un minicampo sportivo, un’area beauty e molti gonfiabili. Nel corso delle due giornate sono previsti momenti di intrattenimento, spettacoli di cucina e vari tornei sportivi. Le attività di animazione si alterneranno a dj set offerti al pubblico presente da Discovery Italia.

Nell’area principale del villaggio si terranno incontri con i personaggi dei principali programmi di Warner Bros. Discovery, gli speaker e i deejay ufficiali del tour. Sul minicampo, invece, diverse associazioni sportive saranno coinvolte in un grande torneo di basket “3 contro 3” aperto alle categorie senior e junior: arbitri d’eccezione saranno Gianluca Gazzoli, Andrea Meneghin e Chicca Macchi.