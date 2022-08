Musica e Teatro protagonisti nei prossimi appuntamenti del progetto Palcoscenici di Comunità di AncheCinema

Prosegue con appuntamenti musicali e teatrali la rassegna Palcoscenici di Comunità di AncheCinema, progetto finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso Le Due Bari. Protagonisti dei prossimi eventi in calendario, infatti, Mario Margiotta con Notturno con Chopin, concerto sotto le stelle sulle note del “poeta del pianoforte” in programma venerdì 26 agosto presso l’Arena Airiciclotteri; Anonima GR con lo spettacolo teatrale Bar qui si gode previsto sabato 27 e domenica 28 agosto in Piazza del Redentore e Piazza Pitagora Japigia; The Wonders, una delle più giovani e acclamate tribute band dei Beatles in concerto lunedì 29 agosto in Piazza Mercantile e due appuntamenti previsti all'Anfiteatro Arena della Pace martedì 30 e mercoledì 31 agosto con il musical Urban Street Show a cura di Mat Entertainment e il concerto di Gegè Telesforo Quintet - special guest Gaia Gentile.

Venerdì 26 agosto alle 20:30 presso l’Arena Airiciclotteri (Strada Massimi - Losacco, 4), Mario Margiotta con Notturno con Chopin sarà protagonista in un suggestivo concerto al pianoforte all’aperto, sotto le stelle, alternando i brani più celebri ed amati di Chopin a quelli più ricercati e meno conosciuti per esplorare insieme al pubblico il mondo e la musica, la vita e le passioni del “poeta del pianoforte”. Il format originale, già presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e "divulgatore musicale". Il maestro Margiotta oltre ad eseguire brani del grande compositore coinvolgerà il pubblico in una vera e propria immersione nel 1800, negli anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontandone l’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo. Un appuntamento in cui il poeta del pianoforte apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.

Due appuntamenti con il teatro, invece, sabato 27 e domenica 28 agosto alle 20:30 rispettivamente in Piazza del Redentore e Piazza Pitagora Japigia (tra via Pitagora e via Peucetia), con lo spettacolo Bar qui si gode della compagnia Anonima GR; in scena Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Gianni Vezzoso, Nicola Traversa e Antonello D'Onofrio per la regia di Dante Marmone. Spettacolo teatrale che ha come ambientazione principe il bar che, si sa, è un crocevia di gente più disparata, una sorta di stazione di servizio che ci rifornisce di buon umore gustando un caffè o un aperitivo, per poi rituffarsi nel tran tran della giornata. Ma chissà perché, al Bar qui si gode di clienti se ne vedono raramente, e quei pochi che lo frequentano non consumano mai nulla, se non un bicchiere d’acqua, chiaramente gratis. Ogni cliente porta una sua storia, coinvolgendo Vito, il barista, in una serie di situazioni contorte e stravaganti. Sempre sulla linea del teatro dell’Anonima GR, ricco di satira e comicità.

Lunedì 29 agosto alle 20:30 in Piazza Mercantile, si prosegue con il concerto dei The Wonders, tribute band dei Beatles composta da Lorenzo Freccia D’Urso (basso, tastiera e voce), Piero Mazzei (chitarra e voce), Roberto Antonacci (chitarra e voce) e Giuseppe Santorsola (batteria e voce). Provenienti da Bari, i 4 baronetti pugliesi ripropongono interamente dal vivo e in tonalità originale, il sound e lo stile del quartetto di Liverpool, con costumi di scena e strumentazione simile a quella usata dai Fab Four. Dopo oltre 10 anni di attività, la band vanta centinaia di show in tutto il mondo. Uno dei loro traguardi più importanti è stata l’esibizione in diretta, in prima serata su Rai3, durante il programma Vedi chi erano i Beatles condotto da Fabrizio Frizzi, in cui vincono il FaBfour Contest superando nella competizione oltre 30 band provenienti da tutta Italia. Nel 2017 sono selezionati per esibirsi presso il leggendario Cavern Club di Liverpool, in occasione dell'International Beatleweek 2017 e partecipano alla BH Beatle Week a Belo Horizonte, il più importante festival sudamericano dedicato ai Beatles.

Palcoscenici di comunità proseguirà fino al termine di agosto con due appuntamenti all' Anfiteatro Arena della Pace con il musical Urban Street Show a cura di Mat Entertainment martedì 30 agosto e il concerto di Gegè Telesforo Quintet - special guest Gaia Gentile in programma mercoledì 31 agosto, per poi riprendere e concludersi nella seconda settimana di settembre.

Venerdì 26 agosto | ore 20.30

Arena Airiciclotteri (Strada Massimi - Losacco 4, Bari)

NOTTURNO CON CHOPIN di Mario Margiotta

Sabato 27 agosto |ore 20:30

Piazza del Redentore, Bari

BAR QUI SI GODE di Anonima GR

Domenica 28 agosto | ore 20:30

Piazza Pitagora Japigia (tra via Pitagora e via Peucetia, Bari)

BAR QUI SI GODE di Anonima GR

Lunedì 29 agosto | ore 20:30

Piazza Mercantile, Bari

THE WONDERS - tribute band The Beatles

Martedì 30 agosto| ore 20:30

Anfiteatro Arena della Pace (Via Natale Loiacono 20, Bari)

URBAN STREET SHOW a cura di Mat Entertainment

Mercoledì 31 agosto| ore 20:30

Anfiteatro Arena della Pace (Via Natale Loiacono 20, Bari)

Gegé Telesforo Quintet – special guest Gaia Gentile

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non si accettano prenotazioni).